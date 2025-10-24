Hospital de Base de Bauru promove ação ao Dia Mundial do AVC

No próximo dia 29 de outubro (quarta-feira), o Hospital de Base de Bauru, unidade estadual de saúde sob gestão da Famesp, promove uma ação especial de conscientização sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC), com o tema “Cada Minuto Conta”, em alusão ao Dia Mundial do Combate ao AVC. O evento será realizado na quadra 5 da Rua Batista de Carvalho (Calçadão da Batista), das 8h às 11h, com participação de cerca de 20 profissionais do Hospital entre médicos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeiras, psicóloga e equipes parceiras. A iniciativa conta com o apoio da equipe do SAMU e da equipe multiprofissional do hospital. O evento é destinado à população e oferece diversas atividades gratuitas com foco em informação, prevenção e orientação sobre o AVC - uma das principais causas de morte e incapacitação no Brasil e no mundo.

O objetivo da ação é conscientizar a população de Bauru sobre a importância do reconhecimento precoce dos sintomas, os fatores de risco associados e a agilidade no atendimento, fundamentais para salvar vidas e reduzir sequelas. “Cada minuto conta quando falamos de AVC. Com informação e ação rápida, podemos mudar completamente o desfecho de um paciente”, destaca a enfermeira Thaís Shinohara, Supervisora da Unidade de AVC do Hospital de Base de Bauru.

A atividade é organizada pela equipe da Unidade AVC, em parceria com alunos da UNIP e equipes dos serviços de Fonoaudiologia e Acolhimento/Código AVC do Hospital de Base de Bauru.