'Experimento Final' celebra a força da performance em Bauru

Após meses de intensa imersão artística, o Núcleo de Performance e Intervenção Urbana, iniciativa da Associação de Teatro de Bauru e Região (ATB), encerra suas atividades com o 'Experimento Final: Exploração e Celebração da Performance Contemporânea', na próxima quinta-feira (30), às 20h, na sede Saca, que fica na rua Sete de Setembro, 10-53. A ação é aberta ao público e não requer inscrição prévia.

O ciclo de oficinas do núcleo promoveu uma jornada de experimentação que colocou o corpo como território de criação e escuta, propondo novas formas de relação entre arte, espaço urbano e sociedade. As atividades foram conduzidas por artistas e pesquisadores reconhecidos, como Jorge Vermelho, Andressa Francelino, Rodrigo Scarpelli e José Fernando Peixoto de Azevedo.

O Núcleo de Performance e Intervenção Urbana é idealizado e coordenado por Márcio Pimentel (Márcio Pi), fundador da histórica Cia. Sylvia Que Te Ama Tanto, referência em linguagem experimental no Interior paulista. A iniciativa foi viabilizada com recursos de emenda impositiva municipal, reafirmando o compromisso da ATB com o fortalecimento das artes cênicas e a valorização dos artistas locais.