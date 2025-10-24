'Experimento Final' celebra a força da performance em Bauru

Após meses de intensa imersão artística, o Núcleo de Performance e Intervenção Urbana, iniciativa da Associação de Teatro de Bauru e Região (ATB), encerra suas atividades com o 'Experimento Final: Exploração e Celebração da Performance Contemporânea', na próxima quinta-feira (30), às 20h, na sede Saca, que fica na rua Sete de Setembro, 10-53. A ação é aberta ao público e não requer inscrição prévia.
O ciclo de oficinas do núcleo promoveu uma jornada de experimentação que colocou o corpo como território de criação e escuta, propondo novas formas de relação entre arte, espaço urbano e sociedade. As atividades foram conduzidas por artistas e pesquisadores reconhecidos, como Jorge Vermelho, Andressa Francelino, Rodrigo Scarpelli e José Fernando Peixoto de Azevedo.
O Núcleo de Performance e Intervenção Urbana é idealizado e coordenado por Márcio Pimentel (Márcio Pi), fundador da histórica Cia. Sylvia Que Te Ama Tanto, referência em linguagem experimental no Interior paulista. A iniciativa foi viabilizada com recursos de emenda impositiva municipal, reafirmando o compromisso da ATB com o fortalecimento das artes cênicas e a valorização dos artistas locais.
O "Experimento Final" marca o encerramento das atividades do Núcleo neste projeto, com uma vivência aberta ao público, que propõe um mergulho coletivo nas linguagens do corpo e celebra a potência criativa e investigativa da performance. A ação é aberta ao público e voltada para artistas, estudantes, educadores, produtores culturais e interessados em artes cênicas e performance contemporânea.
SERVIÇO:
Endereço: Rua Sete de Setembro, 10-53, Centro.
Apoio: Emenda Impositiva Municipal.
Atividades e mais informações no @sacbauru.