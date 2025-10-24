Jovem de 20 anos morre durante confronto com PM em Bauru

Um homem de 20 anos morreu durante um confronto com a Polícia Militar (PM), na noite desta quinta-feira (23), no bairro Santa Edwirges, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência (BO), ele estava sobre o telhado de um imóvel quando efetuou um disparo com um revólver calibre .32 contra um policial, que revidou com um tiro de pistola .40. Atingido no tórax, ele morreu no local. O PM não se feriu.

Ainda de acordo com o documento registrado no plantão da Polícia Civil, a guarnição foi informada pelo Centro de Operações da PM (Copom) de que vários indivíduos armados estavam em um antigo salão de festas do bairro. Já no local, a equipe viu várias pessoas no interior do imóvel gritando para “correr e levar os BOs”. Ao entrarem, encontraram cinco mulheres, sendo quatro adolescentes, que permaneceram no local. Já os suspeitos fugiram pulando muros e telhados.

Consta no BO que um soldado, ao subir em um telhado, visualizou um indivíduo se levantando na cobertura do imóvel vizinho, o qual efetuou um disparo na direção dele, sem atingi-lo. O policial, então, revidou. Posteriormente, a equipe localizou também um adolescente de 17 anos escondido no mesmo telhado, atrás de uma caixa d’água. Com ele foi encontrada uma porção de substância esverdeada, aparentemente maconha, e outra substância escura, semelhante ao “dry”. O material foi apreendido e apresentado na delegacia.