Jovem de 20 anos morre durante confronto com PM em Bauru

Um homem de 20 anos morreu durante um confronto com a Polícia Militar (PM), na noite desta quinta-feira (23), no bairro Santa Edwirges, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência (BO), ele estava sobre o telhado de um imóvel quando efetuou um disparo com um revólver calibre .32 contra um policial, que revidou com um tiro de pistola .40. Atingido no tórax, ele morreu no local. O PM não se feriu.
Ainda de acordo com o documento registrado no plantão da Polícia Civil, a guarnição foi informada pelo Centro de Operações da PM (Copom) de que vários indivíduos armados estavam em um antigo salão de festas do bairro. Já no local, a equipe viu várias pessoas no interior do imóvel gritando para “correr e levar os BOs”. Ao entrarem, encontraram cinco mulheres, sendo quatro adolescentes, que permaneceram no local. Já os suspeitos fugiram pulando muros e telhados.
Consta no BO que um soldado, ao subir em um telhado, visualizou um indivíduo se levantando na cobertura do imóvel vizinho, o qual efetuou um disparo na direção dele, sem atingi-lo. O policial, então, revidou. Posteriormente, a equipe localizou também um adolescente de 17 anos escondido no mesmo telhado, atrás de uma caixa d’água. Com ele foi encontrada uma porção de substância esverdeada, aparentemente maconha, e outra substância escura, semelhante ao “dry”. O material foi apreendido e apresentado na delegacia.
Ainda segundo o BO, a arma utilizada pelo homem que morreu foi localizada próximo ao corpo dele pelo soldado que o atingiu e, depois, entregue a outro policial. A autoridade policial e o titular da 3ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Cledson Nascimento, compareceram ao local.
A perícia técnica também foi acionada ao imóvel, onde foram localizados cinco motocicletas e um carro, além de celulares, que foram apreendidos. Consta também no BO que não foram encontradas drogas com o indivíduo atingido no tórax ou no restante da residência, apenas indícios de que teriam sido consumidas.
Segundo informações colhidas no local pela polícia, acontecia no endereço um churrasco com cinco ou seis indivíduos e cinco mulheres. Elas não conheciam os rapazes e foram até lá porque uma das adolescentes conheceu um dos jovens em um show, foi convidada e chamou as amigas.
O registro policial traz ainda que, após oitivas e diligências iniciais, ficou demonstrado que o policial agiu em legítima defesa, pois utilizou moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, sendo, então, liberado.