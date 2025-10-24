A escravidão da aprovação: a serenidade perdida

A vida pessoal virou espetáculo. Redes sociais substituíram relacionamentos reais. Likes tornaram-se sinônimos de valor. Seguidores são, para muitos, símbolo de relevância. Mas, por trás da tela iluminada, cresce o número de pessoas consumidas pela ansiedade, reféns da opinião alheia.

Pessoalmente - e até por dever de ofício - estou nas redes sociais. Reconheço seu valor inestimável. As redes globalizaram o conhecimento, aproximaram culturas, abriram vias importantes para o exercício da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, vislumbro seus riscos. A obsessão por aprovação está adoecendo a alma. Gente que acorda e dorme checando o celular. Que mede o próprio valor pela repercussão de uma postagem.

Que ajusta o discurso para agradar à audiência. Que teme ser “cancelada”. A liberdade virou refém da aceitação. A consciência foi terceirizada para o tribunal instável da opinião pública digital.