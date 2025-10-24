A escravidão da aprovação: a serenidade perdida

A vida pessoal virou espetáculo. Redes sociais substituíram relacionamentos reais. Likes tornaram-se sinônimos de valor. Seguidores são, para muitos, símbolo de relevância. Mas, por trás da tela iluminada, cresce o número de pessoas consumidas pela ansiedade, reféns da opinião alheia.
Pessoalmente - e até por dever de ofício - estou nas redes sociais. Reconheço seu valor inestimável. As redes globalizaram o conhecimento, aproximaram culturas, abriram vias importantes para o exercício da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, vislumbro seus riscos. A obsessão por aprovação está adoecendo a alma. Gente que acorda e dorme checando o celular. Que mede o próprio valor pela repercussão de uma postagem.
Que ajusta o discurso para agradar à audiência. Que teme ser “cancelada”. A liberdade virou refém da aceitação. A consciência foi terceirizada para o tribunal instável da opinião pública digital.
A dependência dos seguidores - e a busca incessante por mais deles - é uma armadilha sutil. Não se trata apenas de vaidade ou marketing pessoal. Trata-se de uma erosão da identidade. Quando alguém passa a moldar sua vida para ser agradado, perde o eixo. Vive em função do aplauso. E, inevitavelmente, se torna escravo.
A crítica alheia, que antes fazia parte do convívio social normal, virou fonte de desespero. Um comentário negativo pode arruinar o dia. Um post ignorado vira motivo de frustração. O medo de parecer inadequado paralisa. A exposição constante criou uma cultura de comparação permanente. E quem vive se comparando, vive em guerra com a própria realidade.
Essa dinâmica doentia não é apenas um problema psicológico. É também - e sobretudo -um drama espiritual. A ausência de uma referência superior, de um sentido transcendente, de uma rocha firme sobre a qual construir a vida, deixou o indivíduo vulnerável. A alma sem Deus é campo fértil para a insegurança crônica.
A tecnologia, bem usada, é uma aliada. Mas o uso atual, impulsivo e emocional, tem servido para inflar egos frágeis e encobrir vazios existenciais. O celular é um confessionário moderno - mas um confessionário invertido. Nele, não se busca perdão, mas validação. Não se encontra misericórdia, mas julgamento. E esse tribunal é volúvel, impiedoso e superficial.
A raiz de muitos distúrbios modernos está nesse olhar invertido: o indivíduo vive voltado para fora, esperando dos outros o que só Deus pode oferecer. Espera acolhimento, valor, amor e sentido de quem também está perdido. É a fome de infinito tentando saciar-se com migalhas digitais.
Contra essa cultura da performance, é urgente redescobrir o silêncio, a interioridade, a verdade. E, sobretudo, reencontrar o abandono em Deus.
Abandonar-se em Deus não é alienação. É libertação. É descansar na certeza de que somos amados por Aquele que não muda. É deixar de correr atrás de aplausos para viver com autenticidade. É romper com a ditadura da aparência para viver na liberdade da verdade.
É hora de voltar ao essencial. É hora de desligar um pouco a tela e abrir a alma. É hora de reconhecer que a vida não cabe numa postagem. É hora de reencontrar a paz que só o abandono em Deus pode dar.