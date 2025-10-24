O significado do Nobel da Paz de 2025

A escolha de María Corina Machado como vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025 é um daqueles raros momentos em que o mundo parece encontrar um consenso moral, ainda que muitos tentem desfigurá-lo com discursos ideológicos. A líder venezuelana, de 58 anos, reconhecida por sua luta pacífica pela democracia e pelos direitos humanos em um país sufocado pela tirania, representa não apenas a resistência política, mas o espírito humano que se recusa a se curvar diante da injustiça.

Maria Corina tem pago um preço alto por essa coerência: foi impedida de disputar as eleições, chegou a ser presa por um período e atualmente vive escondida em seu próprio país, desde que contestou amplamente o resultado das eleições presidenciais ocorridas em julho de 2024, marcadas pela falta de transparência e que deram, sem provas, a reeleição ao presidente Nicolás Maduro. O resultado não é reconhecido internacionalmente. Portanto, sua arma é a palavra, sua força é a convicção e seu objetivo, a liberdade. Esses valores, de tão simples, tornam-se subversivos em regimes autoritários, mas são essenciais para promoverem a paz.

Porém, o que mais chama atenção neste prêmio é a reação que ele provocou. Tanto setores da esquerda quanto da direita apressaram-se em tachar a decisão do Comitê Norueguês do Nobel de “política”. E talvez aí resida justamente a prova de que não foi. Será que quando extremos opostos concordam em criticar uma escolha, não seria um sinal de que ela atingiu um ponto de equilíbrio ético, acima das disputas partidárias e das narrativas ideológicas?