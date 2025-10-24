Hospital Amaral Carvalho de Jaú lança nesta sexta Ursinho Elo 2.0

Jaú - O Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) lança nesta sexta-feira (24) a nova versão do projeto Ursinho Elo. A atualização traz mudanças inovadoras que tornaram o ursinho mais querido do hospital mais conectado e moderno.

"O Ursinho Elo já era um importante instrumento para ajudar a criança no período em que ela precisa ficar internada para o tratamento, às vezes por longos períodos, longe do convívio familiar e dos amigos da escola", diz a médica responsável pela Pediatria do HAC, Larissa Bueno Polis Moreira.

"E agora, com a nova versão, as crianças vão ganhar um ursinho ainda melhor, vão poder interagir com ele e, com certeza, vai nos ajudar ainda mais para que possamos transformar a internação numa etapa mais leve e descontraída", completa.

Quem lembra do Elo?