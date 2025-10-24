Hospital Amaral Carvalho de Jaú lança nesta sexta Ursinho Elo 2.0

Jaú - O Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) lança nesta sexta-feira (24) a nova versão do projeto Ursinho Elo. A atualização traz mudanças inovadoras que tornaram o ursinho mais querido do hospital mais conectado e moderno.
"O Ursinho Elo já era um importante instrumento para ajudar a criança no período em que ela precisa ficar internada para o tratamento, às vezes por longos períodos, longe do convívio familiar e dos amigos da escola", diz a médica responsável pela Pediatria do HAC, Larissa Bueno Polis Moreira.
"E agora, com a nova versão, as crianças vão ganhar um ursinho ainda melhor, vão poder interagir com ele e, com certeza, vai nos ajudar ainda mais para que possamos transformar a internação numa etapa mais leve e descontraída", completa.
Quem lembra do Elo?
O projeto foi lançado em 2014 com o objetivo de aproximar famílias e amigos de pacientes pediátricos internados em Jaú para o tratamento do câncer. O urso de pelúcia era equipado com um dispositivo que reproduzia mensagens gravadas, facilitando a comunicação e promovendo conforto e acolhimento aos pequenos que estavam longe de casa.
Na época, os aplicativos de comunicação ainda não eram tão populares. Assim, logo no início da internação, a família recebia o número de celular instalado dentro do urso e enviava mensagens que eram transmitidas ao pressionar a barriga do brinquedo. O projeto conquistou o Leão de Ouro na categoria Mobile, no 61º Cannes Lions Festival Internacional de criatividade em 2014.
No ano passado, em comemoração aos dez ano do lançamento do projeto, o HAC desenvolveu a versão digital e transformou o Elo em NFTs, ou tokens não-fungíveis. Os cards formavam uma coleção exclusiva colecionável, resgatados por doadores, incentivando assim as contribuições.