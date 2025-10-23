Caçambaria promove, neste sábado, manhã com a Bruxa Bruxolinda

Jaú - Neste sábado (25), às 10h30, o Caçambaria Espaço Arte, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), se transforma em uma floresta encantada para receber a contadora de histórias Giovana Gaeta, jauense radicada em São Carlos criadora da queridíssima personagem Bruxa Bruxolinda, que trocou feitiços por livros e encanta crianças com suas histórias cheias de imaginação e aprendizado.
"Venham se divertir, sonhar e redescobrir o poder da imaginação junto com a Bruxolinda! E aproveitem para participar da Campanha de Arrecadação de Livros da Biblioteca Comunitária 'Eu, Passarinho', que faz parte do Coletivo Cultural Caçambaria. Tragam aquele livrinho que já encantou o coração de seu filho. Ele pode despertar o amor pela leitura em outra criança", convida a organização.
Giovana Gaeta conta que a Bruxolinda nasceu em sala de aula e ganhou vida durante a pandemia, quando ela criou um canal para continuar contando histórias. "As crianças se apaixonaram por ela, e eu percebi que podia alcançar ainda mais corações escrevendo livros. Assim nasceu Um Conto de Bruxa e depois De Volta à Floresta Encantada", revela.
"A Bruxolinda se tornou uma defensora da leitura, uma parceira de pais e professores na missão de resgatar o encantamento da infância e afastar, mesmo que por um momento, as crianças das telas. Ela me inspira todos os dias a acreditar no poder das palavras".
Para Carolina Panini, gestora do Caçambaria Espaço Arte, o evento é um convite à leitura e certeza de momentos especiais. "Acreditamos que a leitura é uma das formas mais lindas de construir afeto, curiosidade e empatia nas crianças. A presença da Giovana e da Bruxolinda aqui no espaço é um presente, um momento para as famílias se reconectarem com o simples ato de ouvir e imaginar. Que cada livro doado e cada história contada se transforme em uma sementinha de amor pela cultura".
Serviço:
Data: Sábado, 25 de outubro
Horário: 10h30
Local: Caçambaria Espaço Arte – Jaú/SP
Atenção: Leve um livro infantil e ajude a ampliar o acervo da biblioteca comunitária