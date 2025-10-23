Caçambaria promove, neste sábado, manhã com a Bruxa Bruxolinda

Jaú - Neste sábado (25), às 10h30, o Caçambaria Espaço Arte, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), se transforma em uma floresta encantada para receber a contadora de histórias Giovana Gaeta, jauense radicada em São Carlos criadora da queridíssima personagem Bruxa Bruxolinda, que trocou feitiços por livros e encanta crianças com suas histórias cheias de imaginação e aprendizado.

"Venham se divertir, sonhar e redescobrir o poder da imaginação junto com a Bruxolinda! E aproveitem para participar da Campanha de Arrecadação de Livros da Biblioteca Comunitária 'Eu, Passarinho', que faz parte do Coletivo Cultural Caçambaria. Tragam aquele livrinho que já encantou o coração de seu filho. Ele pode despertar o amor pela leitura em outra criança", convida a organização.

Giovana Gaeta conta que a Bruxolinda nasceu em sala de aula e ganhou vida durante a pandemia, quando ela criou um canal para continuar contando histórias. "As crianças se apaixonaram por ela, e eu percebi que podia alcançar ainda mais corações escrevendo livros. Assim nasceu Um Conto de Bruxa e depois De Volta à Floresta Encantada", revela.