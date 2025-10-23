Preso médico psiquiatra suspeito de estupro e importunação sexual

Marília - O médico psiquiatra Rafael Pascon dos Santos, de 43 anos, foi preso preventivamente, na tarde desta quarta-feira (22), após se apresentar voluntariamente à Polícia Civil na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília (100 quilômetros de Bauru). As informações são do jornal "O Dia". Ele passou a noite na carceragem da unidade e, na manhã desta quinta-feira (23), foi transferido para a Penitenciária de Gália, onde ficou à disposição da Justiça.

Com o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra o profissional no final da manhã de quarta, buscas foram realizadas na residência dele e em seu consultório, mas, inicialmente, ele não foi encontrado. Por volta das 16h, na companhia de dois advogados, o médico se apresentou à Polícia Civil, onde foi detido.

O psiquiatra é suspeito de dois estupros que teriam ocorrido em seu consultório particular, no bairro Salgado Filho, em Marília, e mais de 20 de casos de importunação sexual contra pacientes em Marília, Garça e Lins. As denúncias são investigadas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Marília e pelas delegacias das demais cidades.