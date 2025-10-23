Ação contra esquema de tráfico com aeronaves tem alvos na região

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em força-tarefa com a Polícia Federal (PF), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a operação Red Flag, que investiga esquema milionário de tráfico de drogas transportadas em aeronaves. No total, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, além de oito mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária, inclusive na região, em Vera Cruz e Garça.

A operação é resultado de uma ação integrada da PF e Ministério Público (MP), por intermédio do Gaeco. Os mandados foram expedidos pela 2.ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Birigui. De acordo com nota da Promotoria de Justiça, além de Vera Cruz e Garça, a operação teve alvos em Araçatuba, Birigui e Catanduva (Estado de São Paulo); Curitiba, Londrina e Toledo (Paraná); Aral Moreira e Campo Grande (Mato Grosso do Sul); e Colíder (Mato Grosso).

As investigações tiveram início há aproximadamente um ano, a partir da identificação de um piloto de aeronaves da região de Araçatuba que seria um dos responsáveis pelo transporte de drogas por via aérea no interesse de organização criminosa interestadual. Segundo o MP, as aeronaves empregadas no tráfico de cocaína utilizavam como base determinadas oficinas e hangares na cidade de Birigui, onde eram preparadas para o transporte das drogas.