'Circuito Cultura e Família: Aldeia Encantada' faz parada em Jaú

O “Circuito Cultural e Família: Aldeia Encantada” faz a primeira parada na cidade de Jaú no próximo sábado, 8, a partir das 16h, no Parque do Rio Jaú, cartão postal do município. Com foco no público infantil, o evento traz diversas atividades lúdicas baseadas no folclore brasileiro, que serão divididas em ambientes temáticos. Todas as atividades são gratuitas e livres, respeitando os conceitos de sustentabilidade e inclusão.
Na programação, o evento traz quatro ambientes temáticos e interativos: Vila Do Saci – O reino dos ventos; Gruta da cuca – O laboratório das poções mágicas; Floresta da caipora – Guardiã da natureza e Encantos das águas – O reino da Iara e do pescador.
A apresentação principal fica por conta do Grupo Trapiche, que traz o premiado espetáculo “Lendas do Brasil”. A peça convida o público a uma viagem pelas lendas do folclore brasileiro, utilizando música ao vivo (violão, flauta, kalimba e tambores), figurinos artesanais e poéticos, além de recursos de contação de histórias, cantigas e manipulação de objetos.
Além de entreter, o espetáculo promove valores de preservação da natureza, respeito às origens e identidade cultural, despertando o imaginário infantil de forma leve, inclusiva e encantadora.
A cidade de Jaú será a primeira parada do Circuito Cultural e Família: Aldeia Encantada, que irá percorrer outras quatro cidades do interior de São Paulo nos próximos meses: Piracicaba, Lençóis Paulista, Descalvado e Ibitinga. O evento foi aprovado no PROAC ICMS (cód. 54379), sendo patrocinado pela Rede Jaú Serve Supermercados. A produção é do Grupo Ativaz. Mais informações: @circuito.culturaefamilia
Sustentabilidade e Inclusão
O “Circuito Cultural e Família: Aldeia Encantada” tem um compromisso com a sustentabilidade e a inclusão. Por isso, toda a estrutura do evento e os cenários serão feitos com materiais reutilizáveis, além do programa “Lixo Zero”, com coleta seletiva durante todo ação e incentivo ao descarte correto.
Para incentivar o público a trocar o carro pela bicicleta, o patrocinador do evento preparou um bicicletário que fornecerá água e frutas gratuitamente para quem estiver de “bike”.
Para os deficientes auditivos, haverá interprete de libras tanto no palco quanto nas oficinas, assim como espaço reservado para cadeirantes e acesso facilitado para deficientes.
Serviço
1º edição do “Circuito Cultura e Família: Aldeia Encantada”
Quando: sábado, dia 8 de novembro, de 2025
Entrada Gratuita
Público de Interesse: crianças de até 10 anos e famílias
Horário: das 16h às 20h
Local: Parque do Rio Jaú
Endereço: Av. Dr. Quinzinho, 812 - Jardim Antonina, Jaú – SP
Patrocinador Oficial: Rede Jaú Serve Supermercados
Próximas edições: Piracicaba (31/01), Lençóis Paulista (14/02), Descalvado (14/03) e Ibitinga (11/04).