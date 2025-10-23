Rodovias do Tietê fecha dispositivo na Marechal Rondon para obras

Lençóis Paulista - A concessionária Rodovias do Tietê realiza nesta sexta-feira (24) e sábado (25) alterações no tráfego da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 299, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). As intervenções fazem parte das obras de recuperação do pavimento no trecho entre Bauru e Botucatu.

Na sexta, o acesso para os motoristas que seguem no sentido Bauru será interditado. Durante o período, o retorno deverá ser feito no km 301. No mesmo ponto, o retorno para quem trafega no sentido Botucatu também ficará bloqueado, e a alternativa será utilizar o retorno localizado no km 296.

No sábado, haverá a interdição do acesso ao Jardim Primavera, também no km 299. Enquanto durar a intervenção, os motoristas poderão acessar o bairro pelo dispositivo do km 301.