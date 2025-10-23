“Mauricio de Sousa – O Filme” estreia com ator de Bauru no elenco

Em cartaz na cidade a partir desta quinta-feira (23), “Mauricio de Sousa: O Filme” estreia com o ator de Bauru Matheus Martins no elenco. O filme, que mostra o início da paixão do desenhista pelos quadrinhos, sua relação com o pai, a mãe, as irmãs e a avó Dita, uma figura formativa em sua vida, pode ser assistido no Cinépolis, do Boulevard Bauru, e Cine Multiplex Araújo, no Bauru Shopping.
O longa retrata a ida de Mauricio à capital para seguir o sonho de ganhar a vida com os desenhos e as dificuldades no meio do caminho. Além de integrar o elenco de “Maurício de Sousa: O Filme”, o roteirista e produtor bauruense Matheus Martins também participou de “Paulo, O Apóstolo” (Record, 2025) e “Nosso Lar 2” (2024), de Wagner de Assis.
Matheus iniciou sua trajetória no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’, em peças dirigidas por Elio Andreotti. Em 2019, mudou-se para o Rio de Janeiro para seguir carreira artística e vem se destacando na televisão, no cinema e no teatro nacional.
Ele também atuou no premiado curta “Bela LX-404” (2024), com Léa Garcia, qualificado para o Oscar 2026. Com uma carreira em ascensão, Matheus Martins leva o nome de Bauru para o cenário nacional, consolidando-se como um dos novos talentos da atuação brasileira.
Por aqui
Um pedacinho da história de Mauricio de Sousa foi em Bauru, onde morou por aproximadamente dois anos, de 1960 a 1962. Inclusive, a filha do desenhista Mônica Sousa, que viria a se tornar a personagem gordinha e dentuça dos quadrinhos mais famosa do Brasil, nasceu na cidade.
Quando a Mônica da vida real completou três anos, a personagem surgiu, com características bem parecidas com as da Mônica Sousa, que se vestia de vermelho e carregava um coelhinho na mão.
Depois, Mauricio precisou voltar para Mogi das Cruzes, onde ele viveu parte de sua infância, para vender suas primeiras tirinhas. Foi lá também que o roteirista teria dado vida à Mônica dos quadrinhos.
E há mais personagens das historietas do Mauricio copiados de gente de verdade que têm ligação com Bauru - Titi, o menininho de camisa listrada que aparece nos quadrinhos do Bidu, e Franjinha são baseados em dois sobrinhos do Mauricio, que são de Bauru. Tem também o Pelezinho, baseado no astro do futebol Pelé e que também foi morador de Bauru.
Em 2013, o JC/JCNET entrevistou a Mônica Sousa, hoje diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções (MSP). Na época, a figura prototípica contou que não se lembrava da cidade por ter se mudado ainda criança, mas afirmou guardar carinho e curiosidade em passar por Bauru novamente.