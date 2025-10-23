“Mauricio de Sousa – O Filme” estreia com ator de Bauru no elenco

Em cartaz na cidade a partir desta quinta-feira (23), “Mauricio de Sousa: O Filme” estreia com o ator de Bauru Matheus Martins no elenco. O filme, que mostra o início da paixão do desenhista pelos quadrinhos, sua relação com o pai, a mãe, as irmãs e a avó Dita, uma figura formativa em sua vida, pode ser assistido no Cinépolis, do Boulevard Bauru, e Cine Multiplex Araújo, no Bauru Shopping.

O longa retrata a ida de Mauricio à capital para seguir o sonho de ganhar a vida com os desenhos e as dificuldades no meio do caminho. Além de integrar o elenco de “Maurício de Sousa: O Filme”, o roteirista e produtor bauruense Matheus Martins também participou de “Paulo, O Apóstolo” (Record, 2025) e “Nosso Lar 2” (2024), de Wagner de Assis.

Matheus iniciou sua trajetória no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’, em peças dirigidas por Elio Andreotti. Em 2019, mudou-se para o Rio de Janeiro para seguir carreira artística e vem se destacando na televisão, no cinema e no teatro nacional.