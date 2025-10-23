Samba da Meia-Noite celebra a ancestralidade afro-brasileira

O som do samba vai ecoar em Bauru neste sábado (25), quando o Samba da Meia-Noite toma conta do Seo Quintino Botequim, a partir das 21h. A noite será conduzida pela cantora Jô Moura, idealizadora do projeto, e contará com a participação especial do produtor cultural Ivo Presidente.

Mais do que uma roda de samba, o evento é um encontro que exalta a força da ancestralidade afro-brasileira, celebrando fé, resistência e memória por meio da música.

“A reverência principal é para Seo Zé Pilintra, figura boêmia e entidade das religiões de matriz africana, muito lembrado na Lapa, no Rio de Janeiro. Ele é o patrono do evento aqui em Bauru”, explica Jô Moura.