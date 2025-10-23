Samba da Meia-Noite celebra a ancestralidade afro-brasileira

O som do samba vai ecoar em Bauru neste sábado (25), quando o Samba da Meia-Noite toma conta do Seo Quintino Botequim, a partir das 21h. A noite será conduzida pela cantora Jô Moura, idealizadora do projeto, e contará com a participação especial do produtor cultural Ivo Presidente.
Mais do que uma roda de samba, o evento é um encontro que exalta a força da ancestralidade afro-brasileira, celebrando fé, resistência e memória por meio da música.
“A reverência principal é para Seo Zé Pilintra, figura boêmia e entidade das religiões de matriz africana, muito lembrado na Lapa, no Rio de Janeiro. Ele é o patrono do evento aqui em Bauru”, explica Jô Moura.
Criado em 2017, o Samba da Meia-Noite acontece de forma itinerante, ocupando diferentes espaços da cidade a cada edição — sempre com o propósito de manter viva a tradição do samba e valorizar a cultura popular.
Os ingressos antecipados custam R$ 20 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (14) 98222-7864. Na portaria, o valor será de R$ 30. O local também oferece reserva de mesas para quatro pessoas por R$ 100, mediante agendamento pelo mesmo número.
Serviço
Seo Quintino fica na rua Quintino Bocaiúva, 8-84
Ingressos antecipados: R$ 20 (WhatsApp 14 98222-7864)