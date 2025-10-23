Prefeitura abre inscrições para eleição do Conselho de Cultura

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, e o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), informam que estão abertas as inscrições para a assembleia de eleição dos membros das áreas artísticas do Conselho, para a gestão 2025/2027 do CMPC. O regimento da eleição foi publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (23). As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de outubro, no formulário que está disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEoeu0EMMTv-jkT98LGJ9mW-hPZNvAr0-N_-BH1zK3rsIA3g/viewform?usp=header

A eleição dos membros está em conformidade com a Lei Municipal 6.415/2013, que estabelece diretrizes para a Política Municipal de Cultura e cria o Conselho. O CMPC é composto por 18 membros, entre titulares e suplentes, divididos em representantes de instituições públicas, instituições privadas e segmentos artísticos, como Artes Cênicas, Dança, Literatura, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Movimento Hip Hop e Cultura Popular.



A eleição está marcada para o dia 5 de novembro, às 18h, no Centro Cultural ‘Carlos Fernandes de Paiva’, na avenida Nações Unidas, 8-9, sendo organizada pela Secretaria de Cultura. A participação é aberta a interessados maiores de 18 anos residentes em Bauru, artistas e trabalhadores da cultura dos segmentos artísticos mencionados na lei.