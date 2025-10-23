A Economia da Inovação e a Inovação da Economia

O Prêmio Nobel de Economia de 2025 premiou três estudiosos que reafirmam uma verdade fundamental: a inovação é o principal motor do crescimento econômico. Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt mostraram que o avanço tecnológico é o que transforma a produtividade, as empresas e o bem-estar das sociedades. Mais que um reconhecimento acadêmico, o Nobel deste ano é um recado ao mundo: no século XXI, inovar é o novo verbo do desenvolvimento.

Vivemos uma mudança de paradigma. A inteligência artificial, a biotecnologia e a digitalização redesenham indústrias, profissões e governos. Não basta acumular capital e trabalho; é preciso reinventar a forma de produzir, pensar e competir. A inovação é o elo entre conhecimento e prosperidade. Joel Mokyr lembra que a inovação não nasce do nada. Ela depende de sociedades abertas, que valorizam o saber, toleram o erro e premiam a curiosidade. Países que sufocam a criatividade, desvalorizam a ciência ou punem o risco jamais serão inovadores. O progresso técnico é tanto cultural quanto econômico e exige instituições que incentivem a liberdade de pensar e criar.

A história recente comprova isso. A Coreia do Sul apostou na educação técnica e científica e criou uma geração de engenheiros e empreendedores que transformaram um país agrícola em uma potência tecnológica global. A Índia, com sua massa de engenheiros e programadores, consolidou-se como polo mundial de tecnologia e startups.