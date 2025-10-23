Como a tecnologia na indústria contribui com a acessibilidade?

Setor estratégico para o desenvolvimento de um país, a indústria gera empregos, renda e impulsiona a inovação. A ascensão de novas tecnologias, como Inteligência Artificial, reestruturou processos em um novo modelo, que estudiosos estão chamando de quarta revolução industrial.

No atual momento da indústria, diversos recursos tecnológicos são utilizados para o tratamento de dados e geração de insights, sempre em busca de otimizações operacionais e melhores entregas. Aliada a esse progresso está a integração das práticas industriais à agenda ASG (Ambiental, Social e Governança), por meio de ações que visam a proteção ao meio ambiente e a construção de um bom relacionamento com a sociedade.

Dentro da indústria voltada ao setor de saúde, é possível unir a modernização da produção a um importante papel social ao promover a qualidade de vida e autonomia de pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida temporária ou permanente. Nesse contexto, destacam-se as oficinas ortopédicas, unidades especializadas na produção, adaptação e manutenção de dispositivos ortopédicos, como próteses, órteses e outros equipamentos utilizados por esse público.