Como a tecnologia na indústria contribui com a acessibilidade?

Setor estratégico para o desenvolvimento de um país, a indústria gera empregos, renda e impulsiona a inovação. A ascensão de novas tecnologias, como Inteligência Artificial, reestruturou processos em um novo modelo, que estudiosos estão chamando de quarta revolução industrial.
No atual momento da indústria, diversos recursos tecnológicos são utilizados para o tratamento de dados e geração de insights, sempre em busca de otimizações operacionais e melhores entregas. Aliada a esse progresso está a integração das práticas industriais à agenda ASG (Ambiental, Social e Governança), por meio de ações que visam a proteção ao meio ambiente e a construção de um bom relacionamento com a sociedade.
Dentro da indústria voltada ao setor de saúde, é possível unir a modernização da produção a um importante papel social ao promover a qualidade de vida e autonomia de pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida temporária ou permanente. Nesse contexto, destacam-se as oficinas ortopédicas, unidades especializadas na produção, adaptação e manutenção de dispositivos ortopédicos, como próteses, órteses e outros equipamentos utilizados por esse público.
Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do país é composta por 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa quase 9 em cada 100 brasileiros. A dificuldade para andar ou subir degraus é a mais frequente entre os relatos, indicando que para 3,4% da população os meios auxiliares de locomoção podem ser necessários – e esses aparelhos são fabricados em oficinas ortopédicas.
Nos mercados nacional e internacional, a maioria das oficinas ortopédicas ainda utiliza o trabalho manual e materiais simples, como o gesso, para criar moldes e confeccionar produtos ortopédicos sob medida. A tecnologia está ganhando espaço no meio, com ganhos em eficiência e agilidade na produção.
Entre as instituições pioneiras no segmento no Brasil, em 1962, a AACD inaugurou a sua primeira Oficina Ortopédica em São Paulo para confecção própria de itens personalizados de acordo com as necessidades específicas de cada paciente. Ao longo do tempo, muita coisa mudou no setor ortopédico e atualmente, nas cinco oficinas que a AACD possui no Brasil, quase 80% da produção já é digital. A organização se posiciona na vanguarda com a introdução de diversos processos tecnológicos que tornam mais leves, resistentes, respiráveis e esteticamente agradáveis os mais 62 mil produtos entregues anualmente aos pacientes.
Tecnologias digitais para escaneamento e modelagem computadorizada por meio de softwares e uso de manufatura aditiva, como impressoras 3D, são algumas das estratégias que podem ser adotadas. A digitalização e o uso de equipamentos avançados, junto da mão de obra especializada, possibilitam o aumento da produtividade e precisão dos processos, qualidade dos produtos e conforto dos pacientes nas etapas de teste e prova, além da diminuição do descarte dos materiais anteriormente consumidos por métodos analógicos.
Na AACD, toda essa infraestrutura tecnológica e a excelência de tratamento ortopédico da instituição estão disponíveis via Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, sem qualquer custo direto aos pacientes, algo que também promove um impacto social significativo. Vale dizer que também há a possibilidade de aquisição de forma particular, e a receita obtida contribui para a manutenção do trabalho disponibilizado gratuitamente.
A digitalização está alinhada com o futuro da indústria. Mais do que uma tendência de negócio, para as oficinas ortopédicas o movimento agrega valor social com a escalabilidade da produção e redução de tempo de espera pelos produtos, além de promover o uso consciente de recursos naturais e gestão de resíduos. É um caso que exemplifica a repercussão positiva da tecnologia na vida das pessoas.