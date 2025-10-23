Governo Lula: estatais acumulam prejuízo de R$ 18,57 bilhões

A má gestão da coisa pública tem número: as estatais brasileiras saíram de um lucro de R$ 6,1 bilhões em 2022, último ano do governo anterior, para um prejuízo acumulado até agosto deste ano, último dado disponível, de R$ 8,3 bilhões.

Desde que o governo Lula assumiu o comando do país as estatais tiveram os seguintes desempenhos: 2023, prejuízo de R$ 2,2 bilhões; 2024 prejuízo de R$ 8,07 bilhões e em 8 meses deste ano, como colocado acima, prejuízo de R$ 8,3 bilhões. Neste recorte, o governo Lula acumulou prejuízo de R$ 18,57 bilhões.

As justificativas para esse péssimo desempenho são de toda ordem: nos Correios, por exemplo, é que caiu a demanda postal, concorrência do e-commerce, falta de modernização e por aí afora. Lembrando que a empresa estava preparada para ser privatizada quando apresentava lucro, e agora pleiteia R$ 20 bilhões de empréstimo bancário com aval do Tesouro, ou seja, deixou de vender e colocar dinheiro em caixa e agora quer que o pagador de impostos garanta uma dívida nesta magnitude.