Sesc Bauru apresenta “Aquele que tem os pés inchados”

Com dramaturgia e direção de Jorge Vermelho, o espetáculo teatral “Aquele que tem os pés inchados”, da Cia Azul Celeste, toma o palco do Sesc Bauru na noite de sexta-feira (24 ), 20h. Ingressos estão à venda.
Uma travessia cênica inspirada no mito de Édipo, onde um homem caminha sem cessar, fugindo de profecias, carregando os ecos de um tempo circular. Em sua jornada, ruínas, encruzilhadas e silêncios revelam feridas que insistem em não cicatrizar. O palco é território de desvendamentos: passado e presente se entrelaçam num corpo que anseia pertencimento.
O herói trágico dá lugar ao errante contemporâneo, perdido entre destinos, algoritmos, obstinado na busca desmedida de si. Entre poeira e memória, o espetáculo lança uma pergunta: é possível escapar daquilo que nos habita?
O elenco conta com Alexandre Manchini Jr, Fabiana Pezzotti, Glauco Garcia, Lorenzo Hernandes, Lucas Hernandes, Murilo Gussi E Rodolfo Kfouri. Duração prevista de 105 minutos. Classificação 18 anos.
