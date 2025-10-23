23 de outubro de 2025
ESPETÁCULO TEATRAL

Sesc Bauru apresenta “Aquele que tem os pés inchados”


| Tempo de leitura: 1 min
Edgar Machado
Teatro- Aqueles que tem os pés inchados
Teatro- Aqueles que tem os pés inchados

Com dramaturgia e direção de Jorge Vermelho, o espetáculo teatral “Aquele que tem os pés inchados”, da Cia Azul Celeste, toma o palco do Sesc Bauru na noite de sexta-feira (24 ), 20h. Ingressos estão à venda.

Uma travessia cênica inspirada no mito de Édipo, onde um homem caminha sem cessar, fugindo de profecias, carregando os ecos de um tempo circular. Em sua jornada, ruínas, encruzilhadas e silêncios revelam feridas que insistem em não cicatrizar. O palco é território de desvendamentos: passado e presente se entrelaçam num corpo que anseia pertencimento.

O herói trágico dá lugar ao errante contemporâneo, perdido entre destinos, algoritmos, obstinado na busca desmedida de si. Entre poeira e memória, o espetáculo lança uma pergunta: é possível escapar daquilo que nos habita?

O elenco conta com Alexandre Manchini Jr, Fabiana Pezzotti, Glauco Garcia, Lorenzo Hernandes, Lucas Hernandes, Murilo Gussi E Rodolfo Kfouri. Duração prevista de 105 minutos. Classificação 18 anos.

Serviço


O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Outras informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.

