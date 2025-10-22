Autoconhecimento e propósito inspiram livro “A Alma de Líder”

A busca pelo autoconhecimento e o desejo de uma vida com propósito inspiraram a escritora e consultora Cristiane Maziero a transformar duas décadas de trajetória pessoal e profissional na obra 'A Alma de Líder: O Despertar da Consciência para uma Liderança com Propósito'. O livro será lançado nesta quinta-feira (23), às 19h, na livraria Empório Cultural, no Bauru Shopping, em um evento aberto ao público.
Em tom afetivo e reflexivo, Cristiane revisita sua própria história para compartilhar aprendizados sobre autenticidade, valores humanos e liderança consciente. A autora relembra momentos marcantes de sua juventude, especialmente o período do colegial, que, segundo ela, foi um tempo de descobertas e de amizades que ajudaram a moldar quem se tornaria no futuro.
Após essa fase, Cristiane seguiu caminhos diversos — entre eles, a carreira de modelo, que a levou a deixar a cidade em busca de sucesso profissional. “Com o tempo, compreendi que aquela escolha foi apenas um desvio momentâneo do meu propósito, que sempre esteve ligado ao desejo de compreender, cuidar e contribuir para o desenvolvimento humano”, conta a autora.
Essa busca interior acabou direcionando-a para a área da saúde e, mais tarde, para o campo do desenvolvimento humano e organizacional. Ao longo de 20 anos, Cristiane trabalhou com líderes, equipes e grandes empresas, unindo experiência prática e um profundo processo de autodescoberta. Dessa vivência nasceu A Alma de Líder, obra que propõe uma nova visão sobre liderança, não apenas como exercício de comando, mas como um caminho de consciência e transformação pessoal.
“Mais do que um livro sobre liderança, é um convite a olhar para a vida como uma travessia de aprendizado e despertar”, explica Cristiane. “Falo sobre o que significa viver com sentido, alinhar o fazer com o ser e transformar a si mesmo antes de transformar o mundo ao redor.”
O lançamento em Bauru, cidade natal da autora, também será um reencontro com o passado. Cristiane destaca que o evento representa uma celebração das memórias e das pessoas que fizeram parte de sua formação. “Ter vocês lá será um gesto de carinho, de celebração e de reconhecimento por tudo o que vivemos juntos”, escreveu em mensagem aos amigos e ex-colegas.
O público poderá adquirir exemplares autografados de A Alma de Líder durante o evento.
Serviço
Lançamento do livro “A Alma de Líder: O Despertar da Consciência para uma Liderança com Propósito”
Livraria Empório Cultural – Bauru Shopping
Quinta-feira, 23 de outubro
A partir das 19h