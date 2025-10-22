Centro de Línguas transforma aprendizado em arte e inclusão

O Centro de Línguas de Bauru realiza na próxima quinta-feira (30), a partir das 19h, seu tradicional evento cultural em celebração ao Halloween e ao Dia de los Muertos, no Centro de Estudos de Línguas (CEL) da Escola Estadual Christino Cabral, localizado na rua Gérson França, 19-165.

A iniciativa, realizada anualmente desde 2002, tem como proposta transformar o aprendizado de idiomas em uma experiência artística e social, reunindo alunos e professores em apresentações culturais que unem diferentes línguas e tradições.

Neste ano, a programação gratuita contará com apresentações teatrais e musicais e um desfile de fantasias. Um dos destaques é a peça “A Lenda da Sombra / Kage no Densetsu”, encenada em língua japonesa pelos alunos do Centro, que conta a história de um pequeno vampiro. A montagem ganha um significado especial por incluir três estudantes com autismo, que utilizam o estudo da língua japonesa como forma terapêutica e de desenvolvimento da comunicação.