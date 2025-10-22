24 de outubro de 2025
REIVINDICAÇÃO ANTIGA

Portal da Quinta da Bela Olinda em Bauru começa a ser demolido

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Joabe Guaranha/Prefeitura de Bauru
Trabalho deve ser concluído nesta quinta-feira
Trabalho deve ser concluído nesta quinta-feira

Antiga reivindicação dos moradores das imediações, o portal de entrada da Quinta da Bela Olinda, em Bauru, começou a ser demolido, trabalho que deverá ser encerrado até esta quinta-feira (23). A iniciativa integra um processo de melhoria da mobilidade urbana da região custeado com recursos da Secretaria de Infraestrutura, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.

De acordo com o órgão, na sequência, serão ampliadas as faixas de rolamento da via de acesso da Quinta da Bela Olinda, facilitando o trânsito de veículos para quem vai até a Vila São Paulo.

