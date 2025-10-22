Sessão Inclusiva: 'Perrengue Fashion' será exibido neste sábado

Neste sábado (25), o longa brasileiro 'Perrengue Fashion', protagonizado pela atriz Ingrid Guimarães, será exibido em "Sessão Inclusiva", na Cinépolis do Boulevard Shopping.

A sessão busca acolher o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências relacionadas à hipersensibilidade sensorial em geral. Para proporcionar uma experiência cinematográfica completa, o filme será exibido com volume de som reduzido e apenas metade das luzes da sala permanecem apagadas. Durante o filme, não haverá exibição de publicidades, comerciais e trailers, sendo permitida a entrada e saída a qualquer momento.

A Cinépolis assegura o cumprimento das leis municipais e estaduais em todas as regiões, incluindo o direito à meia-entrada para espectadores com TEA e seus acompanhantes em todas as sessões adaptadas. A sessão, adaptada e focada no público com TEA, será aberta a toda a comunidade.