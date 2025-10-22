24 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
Cinema

Sessão Inclusiva: 'Perrengue Fashion' será exibido neste sábado


| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Cinépolis
'Perrengue Fashion' será exibido em Sessão Inclusiva neste sábado (25), no Boulevard Shopping
'Perrengue Fashion' será exibido em Sessão Inclusiva neste sábado (25), no Boulevard Shopping

Neste sábado (25), o longa brasileiro 'Perrengue Fashion', protagonizado pela atriz Ingrid Guimarães, será exibido em "Sessão Inclusiva", na Cinépolis do Boulevard Shopping. 

A sessão busca acolher o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências relacionadas à hipersensibilidade sensorial em geral. Para proporcionar uma experiência cinematográfica completa, o filme será exibido com volume de som reduzido e apenas metade das luzes da sala permanecem apagadas. Durante o filme, não haverá exibição de publicidades, comerciais e trailers, sendo permitida a entrada e saída a qualquer momento. 

A Cinépolis assegura o cumprimento das leis municipais e estaduais em todas as regiões, incluindo o direito à meia-entrada para espectadores com TEA e seus acompanhantes em todas as sessões adaptadas. A sessão, adaptada e focada no público com TEA, será aberta a toda a comunidade.

"Acreditamos que iniciativas como a 'Sessão Inclusiva' reforçam a importância da acessibilidade e da convivência, proporcionando momentos de lazer e cultura de forma acolhedora para todas as famílias”, ressalta Bruna Evangelista, gerente de marketing do Boulevard Shopping. 

O Filme

Perrengue Fashion

COMÉDIA . 1H34 . 14 ANOS

Paula é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu, que estuda em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Quando Cadu decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas, Paula vai atrás do rapaz e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas, mas sem nunca perder o estilo.

Direção: Flávia Lacerda

Elenco: Ingrid Guimarães, Rafa Chalub, Filipe Bragança e Jonas Bloch

Distribuidora: Paris Filmes

SERVIÇO

Neste sábado (25), às 13hserá exibido o filme "Perrengue Fashion", em sessão inclusiva e adaptada para pessoas com TEA e outras síndromes, na sala 4 da Cinépolis do Boulevard Shopping. Os ingressos podem ser adquiridos na respectiva bilheteria, ATMs ou pelo site: www.cinepolis.com.br.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários