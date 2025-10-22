Sessão Inclusiva: 'Perrengue Fashion' será exibido neste sábado

Neste sábado (25), o longa brasileiro 'Perrengue Fashion', protagonizado pela atriz Ingrid Guimarães, será exibido em "Sessão Inclusiva", na Cinépolis do Boulevard Shopping.
A sessão busca acolher o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências relacionadas à hipersensibilidade sensorial em geral. Para proporcionar uma experiência cinematográfica completa, o filme será exibido com volume de som reduzido e apenas metade das luzes da sala permanecem apagadas. Durante o filme, não haverá exibição de publicidades, comerciais e trailers, sendo permitida a entrada e saída a qualquer momento.
A Cinépolis assegura o cumprimento das leis municipais e estaduais em todas as regiões, incluindo o direito à meia-entrada para espectadores com TEA e seus acompanhantes em todas as sessões adaptadas. A sessão, adaptada e focada no público com TEA, será aberta a toda a comunidade.
"Acreditamos que iniciativas como a 'Sessão Inclusiva' reforçam a importância da acessibilidade e da convivência, proporcionando momentos de lazer e cultura de forma acolhedora para todas as famílias”, ressalta Bruna Evangelista, gerente de marketing do Boulevard Shopping.
O Filme
Perrengue Fashion
COMÉDIA . 1H34 . 14 ANOS
Paula é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu, que estuda em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Quando Cadu decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas, Paula vai atrás do rapaz e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas, mas sem nunca perder o estilo.
Direção: Flávia Lacerda
Elenco: Ingrid Guimarães, Rafa Chalub, Filipe Bragança e Jonas Bloch
Distribuidora: Paris Filmes
SERVIÇO
Neste sábado (25), às 13h, será exibido o filme "Perrengue Fashion", em sessão inclusiva e adaptada para pessoas com TEA e outras síndromes, na sala 4 da Cinépolis do Boulevard Shopping. Os ingressos podem ser adquiridos na respectiva bilheteria, ATMs ou pelo site: www.cinepolis.com.br.