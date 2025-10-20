A Professora, as Fadas e as Deusas no Reino do Poder

Como descrever Mariza Bianconcini Teixeira Mendes, sendo sua filha? Com toda a ética e etiqueta que aprendi com ela, em primeiro lugar preciso me libertar da sensação de cabotinismo ao dizer que ela foi a pessoa mais inteligente que eu já vi andar sobre esta nossa Terra redonda. Esqueçam que é uma filha falando, os que tiveram o privilégio de conhecê-la bem sabem que eu não estou exagerando ou misturando sentimentos à minha fala, Mariza foi uma pessoa para muito além do conceito de brilhante. E dona de uma personalidade rara, que unia elegância a franqueza absoluta, coragem a extremo cuidado, honestidade e generosidade a um senso de justiça implacável. E eu tive o privilégio, com toda dor e delícia que veio junto disso, de ser a filha dela. Responsabilidade, só digo isso. Que responsabilidade esse legado deixa...

Mariza nasceu na Fazenda Graminha, dos Irmãos Bianconcini, em Iacanga. Filha de uma professora que, como mandava a regra da época, abandonou o trabalho após se casar, e de um filho de imigrantes italianos sem escolaridade alguma, mas muito bom com números e alfabetizado em casa. Apesar de não ter estudos, ele prometeu que a todos seus cinco filhos isso jamais faltaria. Mariza e sua irmã mais velha correram livres pelos campos da Fazenda Graminha, com seus irmãos e primos, até onde a pequena escola rural permitiu que não lhes faltassem estudos. E, aos cerca de 10 ou 11 anos, foram arrebatadas dessa liberdade, para prosseguirem os estudos no colégio interno, em Bauru, o Colégio São José, único colégio para meninas em toda a região na época.

Ali, apesar do carinho das freiras claretianas, que depois fundaram a FAFIL (Faculdade de Filosofia e Letras, atual Unisagrado), onde Mariza veio depois a se formar em Letras Neolatinas, a pequena menina, que outrora corria livre, se sentiu aprisionada. E a assustava a frase "Deus me vê", que era espalhada em placas distribuídas por todas as dependências do internato. Mariza se interessava por teologia, queria entender o significado de tudo. O Deus Onipresente, Onisciente e Onipotente, que a frase pretendia demonstrar, também parecia-lhe um algoz de seus pensamentos mais audaciosos e livres.