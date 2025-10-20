Prefeitura mantém para esta terça retomada da licitação do esgoto

A Prefeitura de Bauru republicou no último sábado (18) o edital de concorrência pública que trata da concessão dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos esgotos sanitários da cidade. O novo aviso, publicado no Diário Oficial, não altera o prazo de abertura da licitação, que segue agendado para esta terça-feira (21), na Secretaria Municipal de Administração.

A manutenção da licitação foi possível após a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) derrubar, na semana passada, uma liminar concedida em 18 de setembro pela juíza Ana Lúcia Graça Lima Aiello, da Vara da Fazenda Pública de Bauru, que havia determinado a suspensão da concorrência pública referente à contratação das obras remanescentes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, em uma ação movida pela empresa Aegea.

A concorrência pública presencial desta terça (21), registrada sob o número 031/2024 e identificada como Edital nº 682/2024, segue o modelo de melhor proposta, com base no menor valor de tarifa oferecido pelas empresas interessadas.