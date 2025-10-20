Batida termina em briga e prisão por embriaguez em Bauru

Um homem foi preso no início da noite deste domingo (19) por embriaguez ao volante, após um acidente seguido de briga na Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Bauru. O confronto, segundo o boletim de ocorrência (BO), teria incluído “voadoras” e socos.

A colisão ocorreu no km 241, sentido Bauru, próximo à entrada do bairro Águas Virtuosas, e envolveu um Chevrolet Astra, conduzido pelo motorista embriagado, e um Honda HR-V, no qual havia um bebê. Após o impacto, ambos os automóveis pararam no acostamento.

Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, encontrou os veículos danificados e o motorista do Astra apresentando odor etílico, andar cambaleante, olhos vermelhos e comportamento agitado, conforme o BO. Ele admitiu ter consumido três latas de cerveja, mas recusou-se a fazer o teste do etilômetro.