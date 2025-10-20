Batida termina em briga e prisão por embriaguez em Bauru

Um homem foi preso no início da noite deste domingo (19) por embriaguez ao volante, após um acidente seguido de briga na Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Bauru. O confronto, segundo o boletim de ocorrência (BO), teria incluído “voadoras” e socos.
A colisão ocorreu no km 241, sentido Bauru, próximo à entrada do bairro Águas Virtuosas, e envolveu um Chevrolet Astra, conduzido pelo motorista embriagado, e um Honda HR-V, no qual havia um bebê. Após o impacto, ambos os automóveis pararam no acostamento.
Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, encontrou os veículos danificados e o motorista do Astra apresentando odor etílico, andar cambaleante, olhos vermelhos e comportamento agitado, conforme o BO. Ele admitiu ter consumido três latas de cerveja, mas recusou-se a fazer o teste do etilômetro.
O homem afirmou que o acidente ocorreu porque o veículo da frente teria parado na faixa rápida de rolamento sem sinalizar, e que tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida. Disse ainda que, ao sair do carro, foi agredido pelo outro condutor.
Já a motorista do HR-V relatou que reduziu a velocidade para ultrapassar um caminhão mais lento, quando o Astra atingiu a traseira de seu carro. O companheiro dela, que é advogado, contou aos policiais que o motorista do Astra não saía do veículo. Por essa razão, disse “lhe daria voz de prisão”, caso não desembarcasse. Em seguida, a briga entre os dois começou.
A PMR e o Samu foram acionados. Perícia foi solicitada ao Instituto Médico Legal (IML), que confirmou a embriaguez do motorista do Astra. A autoridade policial fixou fiança de R$ 1.500, que não foi paga.
O homem permaneceu preso e foi encaminhado à Cadeia de Avaí, onde ficou à disposição da Justiça.