Lançamento do DVD 'Nossa Playlist 2' de Lucas Akira & Fábio

A dupla Lucas Akira & Fábio realizou, no último sábado (18), o aguardado lançamento do DVD Nossa Playlist 2, em um show especial no Bauru Tênis Clube. O evento marcou mais um importante capítulo na carreira dos artistas, que vêm se destacando no cenário sertanejo com seu estilo autêntico e inovador, conhecido como “Japanejo”.

Com um palco 360º, pensado para criar uma experiência imersiva e aproximar o público da dupla, o show reuniu fãs, amigos e convidados em uma apresentação marcada por emoção, interação e alto nível técnico. O repertório do DVD mescla regravações que marcaram a trajetória da dupla com composições autorais, refletindo a identidade musical de Lucas Akira & Fábio: intensa, verdadeira e conectada com o público.

Gravado em julho deste ano no Bauru Business Park, o projeto Nossa Playlist 2 é a continuação de um trabalho que já acumula milhões de reproduções nas plataformas digitais. O lançamento reafirma o crescimento da dupla no mercado sertanejo e consolida sua presença entre os nomes promissores da nova geração do gênero.