20 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FESTIVAL

Italia Fest trouxe cultura e tradições Italianas a Bauru

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Douglas Willian

Combinando tradição, entretenimento e sabores inesquecíveis, o Italia Fest Experience foi realizado em Bauru de quinta-feira (16) e segue até até domingo (19), no Recinto Mello de Moraes. A primeira edição do evento promete transportar os visitantes diretamente ao clima das autênticas festas italianas, com uma programação repleta de atrações culturais, gastronômicas e musicais.

Para garantir a atmosfera típica do charmoso país europeu, o espaço será especialmente decorado com barracas coloridas, bandeirinhas, toalhas xadrez e contará com a presença de colaboradores trajando roupas típicas italianas.

A culinária — considerada uma das mais apreciadas do mundo — foi um dos grandes destaques do festival. O público saboreou risotos, massas com molhos variados, parmegianas, sfogliatelle, cannoli, pizzas e massas artesanais, entre outras delícias tradicionais. O evento contará ainda com um emporio italiano, que oferecerá produtos importados diretamente da Itália, proporcionando uma verdadeira imersão nos sabores do país.

Para as crianças, o Italia Fest Experience contou com uma ampla área kids, com miniparque de diversões, incluindo brinquedos como Barco Viking, bate-bate, brinquedos infláveis, pintura facial e interação com personagens típicos, garantindo diversão para toda a família.

navegação navegação

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários