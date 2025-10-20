Italia Fest trouxe cultura e tradições Italianas a Bauru

Combinando tradição, entretenimento e sabores inesquecíveis, o Italia Fest Experience foi realizado em Bauru de quinta-feira (16) e segue até até domingo (19), no Recinto Mello de Moraes. A primeira edição do evento promete transportar os visitantes diretamente ao clima das autênticas festas italianas, com uma programação repleta de atrações culturais, gastronômicas e musicais.

Para garantir a atmosfera típica do charmoso país europeu, o espaço será especialmente decorado com barracas coloridas, bandeirinhas, toalhas xadrez e contará com a presença de colaboradores trajando roupas típicas italianas.

A culinária — considerada uma das mais apreciadas do mundo — foi um dos grandes destaques do festival. O público saboreou risotos, massas com molhos variados, parmegianas, sfogliatelle, cannoli, pizzas e massas artesanais, entre outras delícias tradicionais. O evento contará ainda com um emporio italiano, que oferecerá produtos importados diretamente da Itália, proporcionando uma verdadeira imersão nos sabores do país.