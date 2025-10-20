Homem invade a casa do vizinho para furtar e acaba preso pela PM

Lençóis Paulista - Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde deste sábado (18), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após arrombar a casa de um vizinho para furtar, causando danos estimados em cerca de R$ 3 mil. Ele foi localizado na posse de todos os objetos subtraídos e permaneceu à disposição da Justiça.
De acordo com o registro policial, a PM foi acionada para atender um furto em andamento em um imóvel no Jardim Itapuã. No local, populares relataram que um morador do bairro havia arrombado o portão com o uso de uma tora de madeira, entrado na residência e furtado vários objetos.
Com base nas características físicas e vestimentas informadas por testemunhas, o suspeito foi localizado em uma rua no Núcleo Habitacional João Zillo carregando sacola onde estavam os objetos furtados, entre eles ferramentas, celular, bijuteria, aparelho de barbear, relógio e guarda-chuva.
Os produtos foram reconhecidos pela vítima e, após o acionamento da perícia, o autor foi levado ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e permaneceu preso, aguardando a apresentação na audiência de custódia.