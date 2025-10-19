Corpo de jovem que sumiu após barco virar é encontrado em Sabino

Sabino - Foi encontrado na manhã deste domingo (19) o corpo de um jovem de 25 anos que estava desaparecido desde o fim da tarde de quinta-feira (16), quando o barco onde ele estava com a esposa, grávida, e duas filhas gêmeas virou no rio Tietê, em Sabino (138 quilômetros de Bauru).

O acidente ocorreu por volta das 17h30. Na ocasião, a mulher e as crianças foram resgatadas pelo ocupante de um outro barco, mas o jovem submergiu e desapareceu no rio Tietê. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros faziam buscas por ele.

Neste domingo, o corpo foi localizado por volta das 6h e, após o trabalho da Polícia Científica, foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Lins para a realização de exame necroscópico. As circunstâncias do afogamento serão investigadas.