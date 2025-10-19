19 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
APÓS MAIS DE 2 DIAS

Corpo de jovem que sumiu após barco virar é encontrado em Sabino

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Google/Reprodução
Trecho do rio Tietê, em Sabino, onde ocorreu o acidente na última quinta-feira (16)
Trecho do rio Tietê, em Sabino, onde ocorreu o acidente na última quinta-feira (16)

Sabino - Foi encontrado na manhã deste domingo (19) o corpo de um jovem de 25 anos que estava desaparecido desde o fim da tarde de quinta-feira (16), quando o barco onde ele estava com a esposa, grávida, e duas filhas gêmeas virou no rio Tietê, em Sabino (138 quilômetros de Bauru).

O acidente ocorreu por volta das 17h30. Na ocasião, a mulher e as crianças foram resgatadas pelo ocupante de um outro barco, mas o jovem submergiu e desapareceu no rio Tietê. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros faziam buscas por ele.

Neste domingo, o corpo foi localizado por volta das 6h e, após o trabalho da Polícia Científica, foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Lins para a realização de exame necroscópico. As circunstâncias do afogamento serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários