PM Rodoviária prende homem com 18 kg de skunk na Rondon, em Bauru

No início da tarde deste domingo (19), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu 18 quilos de skunk durante fiscalização realizada na altura do quilômetro 338 mais 400 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru. Um homem foi preso em flagrante.

A droga, dividida em 43 porções, foi localizada no interior da mala de um passageiro de nacionalidade paraguaia que viajava em um coletivo de linha interestadual abordado por volta das 12h30, durante a "operação Impacto".

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru e o homem, que não possuía antecedentes criminais, permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.