DOIS FERIDOS

Carro atinge poste na marginal da avenida Nações Unidas, em Bauru

O airbag do veículo - um Honda Fit - chegou a ser acionado durante a colisão
Na tarde deste domingo (19), um carro atingiu um poste na altura da quadra 20 da avenida Nações Unidas, na via marginal, na Vila Nova Cidade Universitária, em Bauru. Segundo o registro policial, os dois ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

O airbag do veículo - um Honda Fit - chegou a ser acionado durante a colisão. Além da Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram no atendimento da ocorrência e no socorro às vítimas. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

