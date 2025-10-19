Homem que matou a mãe atropelada é condenado a 24 anos de prisão

O homem acusado de matar a própria mãe atropelada foi condenado a 24 anos e 22 dias de prisão, em regime fechado. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri de Botucatu, que analisou o caso nesta semana, segundo informações do portal Acontece Botucatu.

Conforme a sentença, o réu — atualmente com 54 anos — foi considerado culpado por homicídio qualificado. O crime ocorreu em agosto de 2024, na área rural de Botucatu, onde tinha propriedade.

Na ocasião, após uma discussão, o homem acelerou propositalmente a caminhonete para deixar o imóvel contra a vontade da mãe de 77 anos, que foi atingida pelo veículo e acabou morrendo em decorrência do atropelamento.