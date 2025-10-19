Preso em Bauru suspeito de espancar homem em situação de rua

O suspeito de espancar brutalmente um homem em situação de rua, de 25 anos, que dormia em frente a um escritório na avenida Nações Unidas, na Vila Universitária, em Bauru, foi preso no início da madrugada deste domingo (19), na Praça da Paz.

O homem, de 45 anos, foi abordado por uma equipe da 1ª Companhia da PM. Questionado informalmente, ele admitiu ter agredido a vítima com um pedaço de madeira envolto em um saco plástico preto e, em seguida, ter furtado sua bicicleta. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o suspeito afirmou ter cometido o crime por “desavenças antigas” com o jovem.

De acordo com o registro policial, o investigado tentou matar a vítima por vingança. Conforme o JCNET divulgou, o homem agredido sofreu traumatismo craniano, afundamento facial e fratura de mandíbula, sendo levado ao Pronto-Socorro Central e, depois, transferido ao Hospital de Base (HB), onde passou por cirurgia de emergência.