Preso em Bauru suspeito de espancar homem em situação de rua

O suspeito de espancar brutalmente um homem em situação de rua, de 25 anos, que dormia em frente a um escritório na avenida Nações Unidas, na Vila Universitária, em Bauru, foi preso no início da madrugada deste domingo (19), na Praça da Paz.
O homem, de 45 anos, foi abordado por uma equipe da 1ª Companhia da PM. Questionado informalmente, ele admitiu ter agredido a vítima com um pedaço de madeira envolto em um saco plástico preto e, em seguida, ter furtado sua bicicleta. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o suspeito afirmou ter cometido o crime por “desavenças antigas” com o jovem.
De acordo com o registro policial, o investigado tentou matar a vítima por vingança. Conforme o JCNET divulgou, o homem agredido sofreu traumatismo craniano, afundamento facial e fratura de mandíbula, sendo levado ao Pronto-Socorro Central e, depois, transferido ao Hospital de Base (HB), onde passou por cirurgia de emergência.
A família pede doações de sangue para ajudar no tratamento. Segundo as investigações, o rapaz foi atingido por 12 golpes na cabeça, registrados por uma câmera de segurança. As imagens também mostram o agressor fugindo em uma bicicleta que estava ao lado da vítima.
Questionado, o suspeito disse ter “dado um fim” na bicicleta, sem precisar o local. Ele também mencionou o nome completo da vítima, confirmando conhecê-la.
Os policiais chegaram até ele após comerciantes da Praça da Paz acionarem a PM — no dia anterior, equipes haviam mostrado fotos do suspeito e pedido que informassem caso fosse visto no local.
Diante da presença de populares durante a abordagem, o homem concordou em acompanhar os policiais até o Plantão da Polícia Civil, para garantir sua integridade física.
Na delegacia, a autoridade policial informou ao plantão judiciário que se tratava de um crime violento e de grande repercussão, solicitando a prisão temporária do investigado. As imagens de câmeras de segurança, anexadas ao inquérito, mostraram inclusive o mesmo calçado usado pelo autor no dia do crime.
Com base nas evidências apresentadas, a Justiça deferiu a prisão temporária do suspeito, que permanece à disposição das autoridades.