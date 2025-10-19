Geisel e Mulekadinha da Baxada avançam às quartas da Copa Semel

A fase de grupos da 13ª edição da Copa Semel chegou ao fim neste domingo (19), com a definição das duas últimas vagas para as quartas de final. Os times do Geisel e da Mulekadinha da Baxada levaram a melhor em confrontos decisivos no Estádio Mirante Ferroviário e se juntaram a outras seis equipes já classificadas: Unidos do Tangarás, Beija-Flor, Parquinho, Redentor, Comercial e Independência. As quartas de final da Copa Semel começam no próximo domingo (26). Os confrontos serão disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

O primeiro jogo do domingo (19), colocou frente a frente Geisel e Complexo Mary Dota, em uma partida decisiva. Ambas as equipes dependiam da vitória para avançar. O confronto foi equilibrado, mas o Geisel saiu na frente no placar e manteve a vantagem até o fim, vencendo por 1 a 0. Com o resultado, o time carimbou a vaga para a próxima fase, enquanto o Mary Dota passou a depender de um tropeço da Mulekadinha.

Na sequência, Mulekadinha da Baxada e Independência, atual campeão da competição, fizeram outro jogo de tirar o fôlego. Precisando vencer para se classificar, a equipe do bairro José Regino partiu para cima desde o início. Após um primeiro tempo sem gols, a Mulekadinha abriu o placar na segunda etapa e segurou a vitória por 1 a 0 até o apito final. A equipe garantiu, assim, uma vaga inédita nas quartas em sua primeira participação na Copa Semel.