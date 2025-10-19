Morre em Bauru a professora Mariza Mendes: o verbo se fez legado

A professora de português Mariza Bianconi Teixeira Mendes, de 84 anos, morreu no início da noite deste sábado (18), em Bauru. Ela sofria de Alzheimer e estava internada, informa a família, que, ao lado de amigos, se despede da educadora no salão nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca, localizado na quadra 5 da rua Gerson França, no Centro.

O velório será encerrado neste domingo (19) às 16h, e o corpo seguirá para o Crematório Regional Jardim dos Lírios, onde será realizada uma cerimônia reservada à família, em data ainda a ser definida. Mariza deixa o marido, Fernando Mendes, os filhos Marcos, Tatiana e Eduardo, e a neta Marina.

“Deixou também muitos alunos órfãos”, postou em rede social um deles, comentou Marcos. “Minha mãe era excepcional. Tinha posições fortes e lutava muito pelo que acreditava. Vai deixar um legado”, acrescentou.