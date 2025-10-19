Morre em Bauru a professora Mariza Mendes: o verbo se fez legado

A professora de português Mariza Bianconi Teixeira Mendes, de 84 anos, morreu no início da noite deste sábado (18), em Bauru. Ela sofria de Alzheimer e estava internada, informa a família, que, ao lado de amigos, se despede da educadora no salão nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca, localizado na quadra 5 da rua Gerson França, no Centro.
O velório será encerrado neste domingo (19) às 16h, e o corpo seguirá para o Crematório Regional Jardim dos Lírios, onde será realizada uma cerimônia reservada à família, em data ainda a ser definida. Mariza deixa o marido, Fernando Mendes, os filhos Marcos, Tatiana e Eduardo, e a neta Marina.
“Deixou também muitos alunos órfãos”, postou em rede social um deles, comentou Marcos. “Minha mãe era excepcional. Tinha posições fortes e lutava muito pelo que acreditava. Vai deixar um legado”, acrescentou.
Mariza lecionou por muitos anos na Escola Estadual Mercedes Paz Bueno e, posteriormente, foi professora de literatura no Colégio Técnico Industrial (CTI) “Professor Isaac Portal Roldán”, da Unesp.
“Minha mãe foi uma pessoa perfeita: ética, corajosa, coerente, justa, honesta, sincera e generosa de uma forma firme e original”, destacou Tatiana. Ela conta que a mãe se formou em Letras Neolatinas, área dedicada ao estudo das línguas derivadas do latim, como o espanhol, o português e o francês.
Antes de ingressar na sala de aula para ensinar português, Mariza foi professora de francês. Cursou mestrado e doutorado na Unesp. Sua dissertação avaliou a questão ideológica presente nos contos de fadas, enquanto a tese abordou o Velho Testamento. “Ela teve também uma grande atuação na Apeoesp, lutou muito pela classe dos professores”, lembrou a amiga de mais de 60 anos, Ana Maria Guedes.
Os filhos destacam ainda outras passagens marcantes da trajetória da educadora, como a criação da Bienal do Interior, na década de 1980, e o projeto que trouxe escritores de literatura infantil para conversar com alunos de escolas — iniciativa hoje difundida em todo o País.
Mariza também integrou o júri do Prêmio Jabuti na categoria Livro Infantil, foi editora de uma coleção de livros infantis da Editora do Brasil e atuou por anos como responsável pelo vestibular do Instituto Toledo de Ensino (ITE).
“Mariza deixa um legado de carinho, sabedoria e contribuições”, diz o comunicado de óbito, acompanhado de uma foto cuidadosamente escolhida por Fernando, companheiro de vida, registrada em uma viagem do casal.