20 de outubro de 2025
ALÍVIO HÍDRICO

Rios da região recuperam volumes úteis após as chuvas recentes

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/redes sociais
Trecho do rio Batalha antes da lagoa de captação do DAE de Bauru
Trecho do rio Batalha antes da lagoa de captação do DAE de Bauru

Em uma publicação feita em sua página no Facebook, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) informou que, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), os principais rios da região de Bauru recuperaram os seus volumes úteis após as chuvas desta semana.

"As chuvas ocorridas nesta semana aliviaram as perdas hídricas de agosto e setembro nos reservatórios dos principais rios da região. Os volumes de chuvas foram suficientes para amenizar contribuições de montantes das bacias hidrográficas dos rios Batalha, Jaú e Lençóis", cita a postagem do Comitê.

Após as chuvas, as reservas úteis referentes aos volumes disponíveis nos reservatórios, considerando cotas mínimas de 50%, saltaram para 79% na bacia do rio Lençóis, com aumento de 35% em relação à última referência. Na bacia do rio Batalha, os volumes subiram para 53%, acréscimo de 31%.

Já na bacia do rio Jaú, o nível dos reservatórios atingiu 55%, com aumento de 39% em relação à última referência. De acordo com o órgão, os volumes de chuvas registrados nas três bacias hidrográficas foram suficientes para que as cotas mínimas pluviométricas estabelecidas para outubro fossem atingidas.

Rio Batalha em trecho de Agudos
Rio Batalha em trecho de Agudos

