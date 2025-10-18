Com 70 câmeras, 'Muralha Paulista' flagra 4 foragidos em 15 dias

Em 15 dias de operação, as 70 câmeras de monitoramento instaladas em Bauru como parte do "Muralha Paulista", programa do Governo do Estado que usa a tecnologia a favor das forças de segurança pública visando ao combate ao crime, em tempo real, já ajudou a identificar quatro foragidos da Justiça, com três prisões e uma apreensão, de um adolescente. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (17) pela Prefeitura de Bauru.

A prefeita Suéllen Rosim visitou a sede do Copom para acompanhar os primeiros resultados do programa na cidade nesta quinta (16). Ao todo, segundo o Executivo, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) implantou 70 câmeras em Bauru - dez com reconhecimento facial. Além da captura dos foragidos, os equipamentos, que fazem leitura de placas de veículos e emitem alertas para a Polícia Militar (PM), ajudaram a recuperar três veículos furtados.

A formalização do convênio entre o município e o Governo do Estado foi assinada em agosto. "O Muralha Paulista é uma grande conquista para nossa cidade. São 70 câmeras instaladas de forma estratégica em Bauru, que vão reforçar significativamente a segurança. Ver resultados como esses em tão pouco tempo de operação é um ótimo sinal de que o programa é realmente eficaz", declarou a prefeita. "Agradeço ao secretário de Estado de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e ao nosso governador, Tarcísio de Freitas, por escolherem Bauru como cidade-piloto desse grande projeto de segurança pública”.