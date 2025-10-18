Após títulos, Somos Vôlei Bauru treina para final estadual

Após conquistar o polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado), o Somos Vôlei Bauru treina de olho na final estadual da competição. As disputas ocorrem entre os dias 19 e 23 de novembro na cidade de Itaquaquecetuba – região metropolitana de São Paulo/Alto Tietê.

“O número exato de times participantes de todas as categorias será conhecido no congresso técnico geral marcado para o dia 5”, explica o técnico do Somos Vôlei Bauru, Carlos Lenta.

Ao todo, 12 polos do Estado de São Paulo estarão com equipes representadas em quadra – e as oito melhores carimbam vagas para a decisão nacional. “Ou seja: precisamos ficar entre os oito primeiros colocados de nossas categorias para chegar lá”, resume o técnico.