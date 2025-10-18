Após títulos, Somos Vôlei Bauru treina para final estadual

Após conquistar o polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado), o Somos Vôlei Bauru treina de olho na final estadual da competição. As disputas ocorrem entre os dias 19 e 23 de novembro na cidade de Itaquaquecetuba – região metropolitana de São Paulo/Alto Tietê.
“O número exato de times participantes de todas as categorias será conhecido no congresso técnico geral marcado para o dia 5”, explica o técnico do Somos Vôlei Bauru, Carlos Lenta.
Ao todo, 12 polos do Estado de São Paulo estarão com equipes representadas em quadra – e as oito melhores carimbam vagas para a decisão nacional. “Ou seja: precisamos ficar entre os oito primeiros colocados de nossas categorias para chegar lá”, resume o técnico.
No polo 10, implantado neste ano em Bauru, o Somos Vôlei Bauru foi campeão invicto em 12 de outubro nas três categorias: 45+, 58+ e 68+.
61 vitórias em 2025
Inclusivo, o projeto reúne mulheres da melhor idade e também integra a Liga de Voleibol de Bauru – cuja próxima rodada será em 15 de novembro, com o 45+, em Salto Grande (região de Ourinhos).
Em competições oficiais, totaliza 61 triunfos em 63 duelos neste ano – recorde desde sua implantação, em 2023.
A iniciativa tem patrocínio de Poloar Ar-Condicionado Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Cresol e Concilig. Apoio: Espaço Georges e Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer). Idealização: Associação Garra de Tigre.
Serviço
Instagram: @somosvolei.bauru. Contato: (14) 99145-0691