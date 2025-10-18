Homem agride GCM, tenta pegar a arma dele e é preso com drogas

Botucatu - Um jovem de 21 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM), na noite desta sexta-feira (17), no Residencial Cachoeirinha I, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após fugir de abordagem, arremessar uma sacola com drogas pela janela do corredor de um dos blocos, agredir um dos agentes e tentar retirar a arma dele. Alguns moradores intimidaram as equipes para impedir que o suspeito fosse conduzido ao plantão policial e acabaram contidos com disparos de munição menos letal de calibre .12 antimotim e gás lacrimogêneo. Além de 285 porções de drogas, foram apreendidos R$ 2.665,00.

O fato ocorreu por volta das 18h30. De acordo com o registro policial, equipe da Romu em patrulhamento pela região visualizou um grupo correndo em direção ao bloco 9. Um dos suspeitos, que estava com sacola plástica e pochete, foi acompanhado por um GCM até o quarto andar.

De lá, arremessou os objetos pela janela do corredor, fugindo pelas escadas. No térreo, ele foi interceptado por outro GCM, ocasião em que passou a desferir socos e chutes contra o agente, tentando retirar sua arma. Com chegada de reforço, o jovem foi imobilizado, contido e algemado.