18 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM MACATUBA

Com apoio do Águia, polícia busca corpo em área de mata 


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Buscas ocorreram nesta sexta-feira (17)
Buscas ocorreram nesta sexta-feira (17)

A Polícia Civil e a Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia de Bauru, realizaram buscas nesta sexta-feira (17) em uma área de mata em Macatuba, próximo a Pederneiras, para tentar localizar um possível corpo.

Segundo o delegado Richard Serrano, um morador da cidade desapareceu na madrugada de quinta-feira (16) com um Golf branco, que teria circulado por Bauru na manhã do mesmo dia.

Por volta das 14h, o veículo foi encontrado pela PM abandonado em um canavial de Macatuba — intacto, destravado e com a chave no contato. Como a consulta pela placa não indicava queixa de furto ou roubo, o carro foi deixado no local pela guarnição.

Mais tarde, durante a noite, o automóvel foi incendiado. A Polícia Civil encontrou no local um cartão bancário parcialmente queimado. “Vamos pedir a quebra dos sigilos bancário e telefônico”, informou o delegado.

Ainda de acordo com Serrano, o proprietário do Golf segue desaparecido. A família registrou o boletim de ocorrência na manhã de sexta-feira. Como havia a suspeita de que um corpo pudesse estar no canavial ou em uma área de mata próxima, as buscas foram realizadas — mas nada foi encontrado.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários