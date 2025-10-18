Com apoio do Águia, polícia busca corpo em área de mata 

A Polícia Civil e a Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia de Bauru, realizaram buscas nesta sexta-feira (17) em uma área de mata em Macatuba, próximo a Pederneiras, para tentar localizar um possível corpo.

Segundo o delegado Richard Serrano, um morador da cidade desapareceu na madrugada de quinta-feira (16) com um Golf branco, que teria circulado por Bauru na manhã do mesmo dia.

Por volta das 14h, o veículo foi encontrado pela PM abandonado em um canavial de Macatuba — intacto, destravado e com a chave no contato. Como a consulta pela placa não indicava queixa de furto ou roubo, o carro foi deixado no local pela guarnição.