Com apoio do Águia, polícia busca corpo em área de mata 

A Polícia Civil e a Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia de Bauru, realizaram buscas nesta sexta-feira (17) em uma área de mata em Macatuba, próximo a Pederneiras, para tentar localizar um possível corpo.
Segundo o delegado Richard Serrano, um morador da cidade desapareceu na madrugada de quinta-feira (16) com um Golf branco, que teria circulado por Bauru na manhã do mesmo dia.
Por volta das 14h, o veículo foi encontrado pela PM abandonado em um canavial de Macatuba — intacto, destravado e com a chave no contato. Como a consulta pela placa não indicava queixa de furto ou roubo, o carro foi deixado no local pela guarnição.
Mais tarde, durante a noite, o automóvel foi incendiado. A Polícia Civil encontrou no local um cartão bancário parcialmente queimado. “Vamos pedir a quebra dos sigilos bancário e telefônico”, informou o delegado.
Ainda de acordo com Serrano, o proprietário do Golf segue desaparecido. A família registrou o boletim de ocorrência na manhã de sexta-feira. Como havia a suspeita de que um corpo pudesse estar no canavial ou em uma área de mata próxima, as buscas foram realizadas — mas nada foi encontrado.