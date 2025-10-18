18 de outubro de 2025
Dupla tenta furtar vinhos e tablet de restaurante em Bauru

Um homem de 25 anos e um adolescente de 16 foram flagrados na madrugada deste sábado (18) dentro de um restaurante na Zona Sul de Bauru, de onde tentavam furtar quatro garrafas de vinho e espumante, um tablet, uma caixa de som e um telefone celular. Para entrar no local, arrombaram a porta.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os objetos já estavam dentro de uma mochila prontos para serem levados. Durante a abordagem, os dois confessaram ainda que, na madrugada da última terça-feira (14), invadiram outro estabelecimento nas proximidades e furtaram seis notebooks e seis celulares, consta do documento.

A Polícia Científica foi acionada e realizou perícia no local. O homem foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso. O adolescente foi ouvido na presença de sua responsável legal e, em seguida, liberado.

