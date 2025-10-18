18 de outubro de 2025
TENSÃO

HB20 capota e para com rodas para cima em canteiro de Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Motorista não foi localizado no local
Motorista não foi localizado no local

Um HB20 branco capotou na madrugada deste sábado (18), no Distrito Industrial 1 de Bauru. Ele parou com as rodas para cima em um canteiro central paralelo à avenida Rodrigues Alves. O condutor não se machucou de forma grave, segundo informou a Polícia Militar (PM).

Ao que tudo indica, ele foi socorrido por terceiros ou deixou o veículo no local, após perder o controle da direção, acrescenta a corporação. Populares informaram o motorista pode ter se perdido ao trafegar próximo às vias Joaquim Marques Figueiredo e Waldemar Pereira da Silveira.

O JCNET acompanha o caso.

