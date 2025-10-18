Escola Curta Bauru oferece oficinas de audiovisual com celular

Nos próximos dias 28, 29 e 30 de outubro, serão realizadas as oficinas práticas da primeira edição da “Escola Curta Bauru”, um projeto de formação audiovisual gratuito, voltado para jovens e adultos a partir de 15 anos. A iniciativa busca capacitar novos talentos locais na produção de curtas-metragens utilizando apenas o celular, oferecendo uma experiência completa que vai do roteiro à finalização dos filmes. Além de dar dicas para transportar os ensinamentos para o dia a dia dos jovens em produções comerciais. É a união da arte com a capacitação profissional.

As oficinas serão realizadas nos dias 28, 29 e 30 de outubro, das 19h às 22h, no Centro de Inovação Tecnológica de Bauru. São apenas 30 vagas disponíveis, com inscrições gratuitas que devem ser feitas exclusivamente pelo formulário disponível no perfil do Instagram @escolacurtabauru, até o preenchimento total das vagas ou 27 de outubro de 2025, às 23h59.

Os encontros contarão com formadores especializados, proporcionando uma vivência prática e colaborativa em todas as etapas da produção audiovisual, com foco na criação coletiva de um curta-metragem que será exibido em mostra pública no cinema da cidade. “Quem participar poderá aprender técnicas básicas de roteiro, filmagem, edição e finalização. E ao final do projeto, produzir um filme de 1 curta-metragem de 1 a 2 minutos, que será exibido na tela do Cine’n Fun, no dia 03 de novembro”, explica Alexandre Pascoal, gestor cultural da Escola Curta Bauru.