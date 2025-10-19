Canela, óleo MCT e chocolate no café ajudam o intestino

Um médico, formado pela Universidade Harvard viralizou nas redes com um vídeo revelando três pequenas coisas que as pessoas podem adicionar ao café e que ajudaria a melhorar o trato intestinal, aumentaria o ganho de energia e até a redução do colesterol. Saurabh Sethi, de 42 anos, acumulou mais de 119 mil visualizações e duas mil curtidas no vídeo. Em suas redes sociais, o médico tem mais de um milhão de seguidores.

A primeira delas é a canela. "Uma pitada de canela pode ajudar a reduzir os picos de açúcar no sangue e adicionar antioxidantes poderosos", afirmou. De acordo com o Healthline, estudos mostram que a canela pode reduzir a glicemia, o colesterol e os triglicerídeos em diabéticos.

Em segundo lugar, está o óleo MCT (Triglicerídeos de Cadeia Média). É um tipo de gordura de rápida absorção que funciona como fonte de energia rápida, sendo útil em dietas cetogênicas e low carb.