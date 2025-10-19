Canela, óleo MCT e chocolate no café ajudam o intestino

Um médico, formado pela Universidade Harvard viralizou nas redes com um vídeo revelando três pequenas coisas que as pessoas podem adicionar ao café e que ajudaria a melhorar o trato intestinal, aumentaria o ganho de energia e até a redução do colesterol. Saurabh Sethi, de 42 anos, acumulou mais de 119 mil visualizações e duas mil curtidas no vídeo. Em suas redes sociais, o médico tem mais de um milhão de seguidores.
A primeira delas é a canela. "Uma pitada de canela pode ajudar a reduzir os picos de açúcar no sangue e adicionar antioxidantes poderosos", afirmou. De acordo com o Healthline, estudos mostram que a canela pode reduzir a glicemia, o colesterol e os triglicerídeos em diabéticos.
Em segundo lugar, está o óleo MCT (Triglicerídeos de Cadeia Média). É um tipo de gordura de rápida absorção que funciona como fonte de energia rápida, sendo útil em dietas cetogênicas e low carb.
"Ele é derivado do coco e proporciona um aumento constante de energia, além de auxiliar na saúde do cérebro", explicou o médico.
Ao contrário dos ácidos graxos de cadeia longa, os TCM podem ir diretamente para o fígado, onde podem ser usados como fonte instantânea de energia ou transformados em cetonas, substâncias produzidas quando o fígado decompõe grandes quantidades de gordura.
Chocolate amargo surge como opção
Em último lugar entre o que pode ser adicionado ao café para melhorar o funcionamento do organismo - mas não menos importante -, Saurabh Sethi recomenda colocar chocolate amargo em pó na bebida.
"Rico em polifenóis, ele atua junto com o café para nutrir as bactérias intestinais benéficas. Estudos anteriores mostram que esses polifenóis presentes no chocolate podem ajudar a aumentar os níveis de bactérias intestinais benéficas, como lactobacilos e bifidobactérias", diz Sethi.
O chocolate amargo é rico em compostos orgânicos biologicamente ativos que funcionam como antioxidantes que podem desempenhar um papel na redução do colesterol LDL (o "ruim"), prevenindo danos celulares, protegendo contra a rigidez arterial, melhorando o controle da glicemia e fortalecendo a saúde do cérebro.