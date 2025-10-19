De olho na saúde digestiva

A combinação da ingestão de iogurte com um banho em águas termais faz bem ao intestino. É o que sugere um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Kyushu, em Fukuoka, no Japão.

De acordo com a pesquisa, o iogurte ajuda a modular a microbiota intestinal porque contém microrganismos prebióticos, como bactérias lácticas. Já tomar banho em fontes de águas termais com cloro, após ingerir o alimento, melhora a evacuação.

O estudo, publicado na revista Frontiers in Nutrition, concentrou-se nas fontes termais japonesas, também conhecidas como onsen.