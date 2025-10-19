De olho na saúde digestiva

A combinação da ingestão de iogurte com um banho em águas termais faz bem ao intestino. É o que sugere um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Kyushu, em Fukuoka, no Japão.
De acordo com a pesquisa, o iogurte ajuda a modular a microbiota intestinal porque contém microrganismos prebióticos, como bactérias lácticas. Já tomar banho em fontes de águas termais com cloro, após ingerir o alimento, melhora a evacuação.
O estudo, publicado na revista Frontiers in Nutrition, concentrou-se nas fontes termais japonesas, também conhecidas como onsen.
"Já relatamos os efeitos benéficos do banho onsen na microbiota intestinal. No entanto, pouco se sabe sobre como a combinação de dieta e banho onsen influencia a saúde", afirma Shunsuke Managi, do Instituto Urbano da Universidade de Kyushu, que liderou a pesquisa.
A pesquisa foi realizada com 47 homens e mulheres adultos, que não haviam tomado banho em onsens nos 14 dias anteriores ao início do estudo.
Eles foram divididos em três grupos: um de controle, outro que ingeriu apenas iogurte - 80 gramas com baixo teor de açúcar contendo Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus após o jantar - e um terceiro que se alimentou de iogurte e depois entrou em fontes de águas termais com cloro por mais de 15 minutos, pelo menos uma vez a cada dois dias.
Antes e depois do período de quatro semanas, foram realizados levantamentos da microbiota intestinal usando amostras de fezes.
As pessoas também tiveram que responder um questionário sobre o estado de defecação contendo 14 itens que incluíam a avaliação da frequência e consistência das fezes, da sensação de evacuação incompleta e do uso de laxantes.
Mudança na alimentação e estilo de vida
De acordo com o estudo, houve um aumento significativo na diversidade da microbiota intestinal no grupo do iogurte, acompanhado por mudanças na abundância relativa de múltiplas espécies bacterianas.
Essas alterações microbianas não foram observadas no grupo controle nem no de iogurte mais banho de fonte termal.
No entanto, tanto o grupo iogurte quanto o do iogurte mais o banho demonstraram melhorias significativas nos escores de estado de defecação, com o último grupo apresentando um efeito mais pronunciado.
Essas descobertas sugerem que a ingestão de iogurte pode aumentar a diversidade microbiana intestinal e que sua combinação com banhos em águas termais pode exercer um efeito aditivo para melhorar o estado de defecação. "Embora o tamanho da amostra seja pequeno, nossas descobertas sugerem que a combinação de duas intervenções de estilo de vida acessíveis pode oferecer maiores benefícios à saúde digestiva", explica Managi.