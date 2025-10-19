De bolhas com kombucha

O kombucha deixou de ser uma bebida alternativa e passou a ganhar espaço em cafeterias, supermercados e cozinhas domésticas. O sucesso se deve ao interesse crescente por opções naturais que prometem bem-estar e fortalecem a microbiota intestinal. A tendência foi destacada em reportagem do jornal El Tiempo.

Feito a partir da fermentação de chá adoçado com uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras - conhecida como SCOBY -, o kombucha resulta em uma bebida levemente gaseificada, rica em ácidos orgânicos e probióticos.

Segundo especialistas, o processo envolve microrganismos que produzem compostos com potenciais efeitos antioxidantes, antibacterianos e imunomoduladores.