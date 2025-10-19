De bolhas com kombucha

O kombucha deixou de ser uma bebida alternativa e passou a ganhar espaço em cafeterias, supermercados e cozinhas domésticas. O sucesso se deve ao interesse crescente por opções naturais que prometem bem-estar e fortalecem a microbiota intestinal. A tendência foi destacada em reportagem do jornal El Tiempo.
Feito a partir da fermentação de chá adoçado com uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras - conhecida como SCOBY -, o kombucha resulta em uma bebida levemente gaseificada, rica em ácidos orgânicos e probióticos.
Segundo especialistas, o processo envolve microrganismos que produzem compostos com potenciais efeitos antioxidantes, antibacterianos e imunomoduladores.
Esses microrganismos podem ajudar a equilibrar a flora intestinal, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico, com efeitos semelhantes aos de outros probióticos naturais. as nutricionistas alertam que as evidências científicas ainda são limitadas e baseadas, em grande parte, em estudos preliminares.
COMPLEMENTO
O kombucha não substitui os suplementos probióticos, mas pode atuar como complemento. Enquanto os suplementos oferecem cepas específicas e doses controladas, a bebida fornece uma combinação natural de microrganismos, ácidos e antioxidantes.
Versões caseiras permitem controlar o açúcar e variar os sabores, mas exigem cuidado rigoroso para evitar contaminação.
Na hora da compra, o ideal é observar se o produto contém culturas vivas e não possui excesso de açúcar. As versões não pasteurizadas mantêm microrganismos ativos, enquanto as pasteurizadas - mais seguras para certos grupos - eliminam esses organismos.
Embora possa ser uma alternativa saudável para reduzir o consumo de bebidas açucaradas, o kombucha não é indicado para pessoas imunocomprometidas, gestantes, lactantes, crianças pequenas ou quem tem problemas no fígado ou nos rins.
O consumo exagerado pode causar desconfortos como náusea, dor abdominal e tontura. O recomendado é começar com meia xícara por dia e não ultrapassar 355 ml diários.
Receita
Ingredientes
Água
Chá preto ou verde (de preferência, folhas soltas)
Açúcar branco
SCOBY
Líquido inicial (kombucha já fermentado)
Utensílios
Panela de aço inoxidável para ferver a água
Peneira de malha fina (não metálica)
Recipientes de vidro de boca larga ou material não reativo
Pano de algodão, gaze ou papel-toalha e elástico
Garrafas de vidro com tampas herméticas
Colheres ou espátulas de madeira ou silicone
Preparo
Ferva e deixe o chá em infusão: aqueça a água a 80-100°C, adicione as folhas de chá e o açúcar (proporção: 0,5% de chá e 5-7% de açúcar). Deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Ervas, especiarias ou frutas podem ser adicionadas para personalizar o sabor.
Retire as folhas de chá com a peneira e deixe esfriar até a temperatura ambiente. Transfira a mistura para um recipiente de vidro, adicione o SCOBY e o fermento biológico. Cubra com um pano e prenda com um elástico.
Mantenha o frasco em local limpo e seco, longe da luz direta e a uma temperatura de 20 a 30°C. O tempo de fermentação é de 7 a 14 dias, dependendo do sabor desejado. Um tempo menor resultará em um sabor mais doce, enquanto um tempo maior resultará em um sabor mais ácido.
Sinais de que está pronto: sabor azedo e levemente efervescente, nova camada de SCOBY na superfície e cheiro avinagrado, porém agradável. Se aparecer mofo (manchas verdes, pretas ou brancas com textura peluda), a mistura deve ser descartada.
É essencial lavar as mãos, higienizar os utensílios, usar água fervida e evitar o contato com restos de comida. O recipiente deve ser coberto com um pano respirável para permitir a circulação do ar, mas evitar a entrada de poeira ou insetos. Manter o pH abaixo de 4,5 reduz o risco de bactérias patogênicas. Depois de pronto, deve ser armazenado em recipientes de vidro e mantido refrigerado entre 4°C e 5°C.