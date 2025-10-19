Segredo para gastar menos combustível

A alta no preço dos combustíveis tem levado muitos motoristas a buscarem alternativas inteligentes para reduzir os custos do dia a dia. E, para isso, um fator fundamental e muitas vezes negligenciado, está logo abaixo do veículo: os pneus.

Em um cenário onde cada real economizado faz a diferença, especialistas compartilham conhecimento que transforma gastos em economia. Essa atenção, quando aplicada, pode gerar uma economia de até 10% no consumo de combustível e prolongar a vida útil dos pneus em até 25%.

Os pneus influenciam o consumo de combustível por meio da resistência ao rolamento, que é a força que o motor precisa aplicar para manter o veículo em movimento. Pneus com baixa resistência exigem menos esforço do motor, resultando em menor consumo de combustível.