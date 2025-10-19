Comprar carro pela empresa é economia de até 21% em 5 anos

Famílias empresárias e empreendedores que cogitam adquirir um veículo pelo CNPJ em vez do CPF podem encontrar vantagens financeiras relevantes. De acordo com cálculo da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar), a compra de um automóvel de R$ 200 mil por uma empresa no regime do Lucro Real pode representar economia de até 21% em cinco anos.

O levantamento comparou os custos da aquisição no CPF e no CNPJ e apontou que o benefício líquido pode chegar a R$ 78 mil no período, considerando fatores como desconto, aproveitamento de créditos e depreciação fiscal.

Na simulação feita pela Planejar, o carro comprado pela pessoa jurídica apresentou desconto médio de 15% em relação ao valor para pessoa física, reduzindo imediatamente o custo de aquisição e o valor financiado. Além disso, empresas no Lucro Real podem se creditar de PIS e Cofins e lançar depreciação fiscal de 20% ao ano, abatendo despesas de manutenção, combustível e seguro.