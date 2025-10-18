Wynara chega para reacender vocação artística do Bela Vista

O artista plástico Paulo Pino inaugura nesta semana o Espaço Cultural Wynara, no Jardim Bela Vista, berço cultural de Bauru. Paulistano que viveu em Bauru nos anos 1980, Pino desde 1996 desenvolve colagens tridimensionais com papel e pigmentos diversos sobre tela. Sua proposta para o Wynara é dar espaço e voz, preferencialmente, a artistas, curadores e produtores culturais que ainda não acessam formalmente as instituições públicas de cultura locais.

A abertura do Wynara acontece às 20h de 23 de outubro, próxima quinta-feira, com duas mostras gratuitas ao público, que dialogam entre história e contemporaneidade. "Relevos cromáticos", com curadoria do artista sonoro e produtor cultural Marcelo Bressanin, apresenta sete obras inéditas em Bauru, produzidas por Paulo Pino em 2024, explorando a volumetria do papel e diversas técnicas de pintura em colagens sobre tela.

Já "Um chão para ser pisado com os olhos" reúne duas séries do artista Ronaldo Gifalli e conta com curadoria de Priscila Leonel (D. Cilá). Ambas seguem até 7 de dezembro de 2025, de terças às sextas-feiras, das 14h às 20h, e aos sábados e domingos, das 10h às 20h. Na inauguração, será anunciada a abertura das inscrições para o "Edital Espaço Cultural Wynara - 1ª Edição", um chamamento público de projetos artísticos a serem contemplados com uma mostra coletiva em 2026. Interessados podem obter mais informações pelo site www.wynara.com.br, a partir de 24 de outubro. A programação do Wynara também oferece oficinas, performances, intervenções, shows, batalhas de arte e bate-papos com artistas.