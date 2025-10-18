Festival Viva la Vida celebra a força das mulheres e da arte

Neste sábado (18), das 10h às 22h, Bauru recebe o Festival Viva la Vida, promovido pela Casa de Frida, ponto cultural dedicado à promoção da cidadania, da saúde mental e das artes. Coordenado pela psicóloga Rose Barrenha, o espaço celebra, neste evento, os 26 anos do grupo Loucos por Alegria, movimento que deu origem à Casa de Frida - inaugurada em outubro de 2022.
A programação é gratuita e acontece no Espaço Coletivo Vila, na rua Antônio Alves 16-15 - Centro. Com feira de artesanato, apresentações artísticas, debates e literatura, o festival tem como foco valorizar diferentes linguagens artísticas e fortalecer as lutas sociais, especialmente as protagonizadas por mulheres.
PROGRAMAÇÃO
A abertura será às 10h com contação de histórias da artista Lessa Maria. Em seguida, ocorre a mesa "Casa de Frida - Luta Antimanicomial e Resistências: 26 anos dos Loucos por Alegria", com a fundadora Rose Barrenha e mediação da jornalista Camila Corrêa.
Durante a tarde, o público poderá conferir uma rica sequência de expressões artísticas: cenas curtas de teatro, dança, música com Nelson Itaberá, Denise Amaral, Cátia Machado e Nél Marques, além da cena teatral "Grãos Vermelhos", interpretada pelo ator João Quixote.
Às 17h10, a escritora Claudia Trigo apresenta a fala poética "A escrita como desaparecimento", com mediação da escritora Nane de Sousa. Às 18h, a atriz e autora Vilma Rodrigues apresenta a cena "Cárcere", sobre as violências invisíveis enfrentadas pelas mulheres no cotidiano.
LANÇAMENTO
Um dos destaques do festival acontece a partir das 19h, com o lançamento do livro de poesias "Geografias Indomesticáveis", da escritora e psicóloga mineira Larissa Marques. Publicado pela Editora Folheando, o livro (200 páginas, R$ 48) será apresentado na mesa "Lutas sociais, lutas femininas e lutos", com a participação das psicólogas Renata Machado, Rose Barrenha e da própria autora, sob mediação de Claudia Trigo. Em seguida, às 20h, haverá sessão de autógrafos com Larissa Marques.
POÉTICO
Para encerrar o festival, às 21h, acontece o Sarau Performance "Saia Biblioteca: criar para viver", com a poeta e psicanalista Maria do Socorro Santos, autora de A noite dos tempos, publicado pela editora bauruense Mireveja. Ao longo de todo o dia, o público poderá também visitar a feira de artesanatos e ações literárias, com trabalhos de artistas locais.
SERVIÇO
Festival Viva la Vida - Casa de Frida será neste sábado (18), das 10h às 22h, no Espaço Coletivo Vila, na rua Antônio Alves 16-15 Centro.
Informações: (14) 99144-3573. Entrada gratuita.