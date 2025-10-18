Festival Viva la Vida celebra a força das mulheres e da arte

Neste sábado (18), das 10h às 22h, Bauru recebe o Festival Viva la Vida, promovido pela Casa de Frida, ponto cultural dedicado à promoção da cidadania, da saúde mental e das artes. Coordenado pela psicóloga Rose Barrenha, o espaço celebra, neste evento, os 26 anos do grupo Loucos por Alegria, movimento que deu origem à Casa de Frida - inaugurada em outubro de 2022.

A programação é gratuita e acontece no Espaço Coletivo Vila, na rua Antônio Alves 16-15 - Centro. Com feira de artesanato, apresentações artísticas, debates e literatura, o festival tem como foco valorizar diferentes linguagens artísticas e fortalecer as lutas sociais, especialmente as protagonizadas por mulheres.

PROGRAMAÇÃO